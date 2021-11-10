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Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
Анджей Дуда напомнил, что в Польше считают Саакашвили другом покойного президента Леха Качиньского 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T13:36+0400
2021-11-10T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Арест третьего президента Грузии Михаила Саакашвили скажется на имидже страны, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское Радио со ссылкой на источник в Президентском дворце в Варшаве.Это заявление Дуда сделал в телефонной беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно">>Глава польского государства также напомнил, что в Польше воспринимают Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить дело экс-президента мирным путем.Ранее Соединенные Штаты Америки призвали правительство Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно". А также незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать экс-президенту психологическую помощь.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, польша, возвращение и арест саакашвили
Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
Анджей Дуда напомнил, что в Польше считают Саакашвили другом покойного президента Леха Качиньского
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Арест третьего президента Грузии Михаила Саакашвили скажется на имидже страны, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает
Польское Радио со ссылкой на источник в Президентском дворце в Варшаве.
Это заявление Дуда сделал в телефонной беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава польского государства также напомнил, что в Польше воспринимают Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить дело экс-президента мирным путем.
Ранее Соединенные Штаты Америки призвали правительство Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно". А также незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать экс-президенту психологическую помощь.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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