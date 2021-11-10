Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211110/arest-saakashvili-skazhetsya-na-imidzhe-gruzii--prezident-polshi-261948902.html
Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
Анджей Дуда напомнил, что в Польше считают Саакашвили другом покойного президента Леха Качиньского 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T13:36+0400
2021-11-10T13:36+0400
новости
грузия
польша
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23618/34/236183448_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_08c27cf26df3ab52f039dfcdc22ed285.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Арест третьего президента Грузии Михаила Саакашвили скажется на имидже страны, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское Радио со ссылкой на источник в Президентском дворце в Варшаве.Это заявление Дуда сделал в телефонной беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно"&gt;&gt;Глава польского государства также напомнил, что в Польше воспринимают Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить дело экс-президента мирным путем.Ранее Соединенные Штаты Америки призвали правительство Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно". А также незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать экс-президенту психологическую помощь.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23618/34/236183448_0:0:2975:2231_1920x0_80_0_0_7dbf2db976fde35aaa8a7b401d7607b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, польша, возвращение и арест саакашвили

Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши

13:36 10.11.2021
© REUTERS / David MdzinarishviliПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / David Mdzinarishvili
Анджей Дуда напомнил, что в Польше считают Саакашвили другом покойного президента Леха Качиньского
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Арест третьего президента Грузии Михаила Саакашвили скажется на имидже страны, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское Радио со ссылкой на источник в Президентском дворце в Варшаве.
Это заявление Дуда сделал в телефонной беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно">>
Глава польского государства также напомнил, что в Польше воспринимают Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить дело экс-президента мирным путем.
Ранее Соединенные Штаты Америки призвали правительство Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно". А также незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать экс-президенту психологическую помощь.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.

Читайте также:

Пенитенциарная служба отказалась этапировать Саакашвили в суд
На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД
Посол Украины получил информацию о Саакашвили от замглавы МИД Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00Процесс над Саакашвили: что происходит у здания суда
13:43Почему Саакашвили не будет в зале суда? Объяснение пенитенциарной службы
13:36Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
13:20Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита
13:01США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно"
12:50Пенитенциарная служба отказалась этапировать Саакашвили в суд
12:46Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается стабильно тяжелой
12:27На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД
12:16Нельзя использовать детей орудием политической борьбы – омбудсмен о выступлении Угулава
12:01Инопланетное вторжение: как о прорывном исследовании ученого из Грузии заговорил весь мир
11:45"Cпасибо всем, кто в меня не верил": 20 цитат Тины Канделаки о женщинах, красоте и жизни
11:33Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован
11:17Аресты и потасовки в Тбилиси: ситуация на акциях в поддержку Саакашвили накаляется
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 751
10:22Вопрос присутствия Саакашвили на суде пока остается открытым
09:32"Раздайте этим людям оружие вместо бюллетеней, и они перестреляют друг друга!"
09:20Курс лари на среду – 3,1571 GEL/$1
09:01Тысячи беженцев разбили лагерь на белорусско-польской границе – видео
09:01Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев
08:47"Нацдвижение" перекрыло дорогу у здания парламента Грузии – видео