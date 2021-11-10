https://sputnik-georgia.ru/20211110/arest-saakashvili-skazhetsya-na-imidzhe-gruzii--prezident-polshi-261948902.html

Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши

Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши

Анджей Дуда напомнил, что в Польше считают Саакашвили другом покойного президента Леха Качиньского 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T13:36+0400

2021-11-10T13:36+0400

2021-11-10T13:36+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Арест третьего президента Грузии Михаила Саакашвили скажется на имидже страны, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское Радио со ссылкой на источник в Президентском дворце в Варшаве.Это заявление Дуда сделал в телефонной беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно">>Глава польского государства также напомнил, что в Польше воспринимают Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить дело экс-президента мирным путем.Ранее Соединенные Штаты Америки призвали правительство Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно". А также незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать экс-президенту психологическую помощь.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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