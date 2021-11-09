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Посол Украины получил информацию о Саакашвили от замглавы МИД Грузии
Посол Украины получил информацию о Саакашвили от замглавы МИД Грузии
Грузинская сторона выразила надежду, что ситуация больше не вызовет вопросов у государства-партнера 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T23:48+0400
2021-11-09T23:48+0400
2021-11-09T23:50+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Посол Украины в Грузии получил информацию о состоянии Михаила Саакашвили от замглавы МИД Грузии Теймураза Джанджалия и ответ на заявление МИД Украины, говорится в сообщении МИД Грузии.Накануне МИД Украины передал официальную ноту МИД Грузии по поводу перевода экс-президента Грузии в больницу глданской тюрьмы без согласования с Киевом"Посол Украины еще раз был проинформирован о шагах, предпринятых государством для защиты здоровья и безопасности Михаила Саакашвили. Также было отмечено, что украинская сторона имеет возможность получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, касающемуся Михаила Саакашвили, как от посольства Грузии в Украине, так и других ведомств", - говорится в сообщении.На встрече грузинская сторона выразила надежду, что это больше не вызовет дополнительных вопросов у государства-партнера в связи с защитой прав Михаила Саакашвили, которая осуществляется в полном соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.На встрече было отмечено стратегическое партнерство между Грузией и Украиной и подчеркнута важность взаимного уважения законодательства, государственных институтов и системы правосудия.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/posol-gruzii-v-kieve-otkazalsya-ot-vstrechi-s-ombudsmenom-ukrainy-261932691.html
https://sputnik-georgia.ru/20211108/mid-ukrainy-peredal-mid-gruzii-notu-iz-za-perevoda-saakashvili-v-tyuremnuyu-bolnitsu--261898742.html
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мид грузии, мид украины, возвращение и арест саакашвили
Посол Украины получил информацию о Саакашвили от замглавы МИД Грузии
23:48 09.11.2021 (обновлено: 23:50 09.11.2021)
Грузинская сторона выразила надежду, что ситуация больше не вызовет вопросов у государства-партнера
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Посол Украины в Грузии получил информацию о состоянии Михаила Саакашвили от замглавы МИД Грузии Теймураза Джанджалия и ответ на заявление МИД Украины, говорится в сообщении
МИД Грузии.
Накануне МИД Украины передал официальную ноту МИД Грузии по поводу перевода экс-президента Грузии в больницу глданской тюрьмы без согласования с Киевом
"Посол Украины еще раз был проинформирован о шагах, предпринятых государством для защиты здоровья и безопасности Михаила Саакашвили. Также было отмечено, что украинская сторона имеет возможность получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, касающемуся Михаила Саакашвили, как от посольства Грузии в Украине, так и других ведомств", - говорится в сообщении.
На встрече грузинская сторона выразила надежду, что это больше не вызовет дополнительных вопросов у государства-партнера в связи с защитой прав Михаила Саакашвили, которая осуществляется в полном соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.
На встрече было отмечено стратегическое партнерство между Грузией и Украиной и подчеркнута важность взаимного уважения законодательства, государственных институтов и системы правосудия.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать.
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