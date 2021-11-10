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США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно"
США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно"
В Вашингтоне заявили, что пристально следят за событиями, развивающимися вокруг Саакашвили 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Соединенные Штаты Америки призывают правительство Грузии относиться к экс-президенту Михаилу Саакашвили "справедливо и достойно", заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования>>Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.Кроме того, в Госдепе США призвали правительство Грузии незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать Саакашвили психологическую помощь. Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы>>"Ответственность правительства – защищать заключенных от насилия, в том числе от психологического давления, оказывать им соответствующую медицинскую помощь и обеспечить защиту личной информации о состоянии их здоровья в соответствии с законодательством Грузии", – заявил Прайс.Заявление Госдепа США прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта". По словам представителя парламентского большинства Гурама Мачавариани, права граждан, в том числе заключенных, в Грузии защищены.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, сша, госдеп сша, возвращение и арест саакашвили
США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно"
13:01 10.11.2021 (обновлено: 13:27 10.11.2021)
В Вашингтоне заявили, что пристально следят за событиями, развивающимися вокруг Саакашвили
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Соединенные Штаты Америки призывают правительство Грузии относиться к экс-президенту Михаилу Саакашвили "справедливо и достойно", заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
"Мы внимательно следим за ситуацией, за арестом бывшего президента Саакашвили, а теперь – за обращением с ним. В том числе, за заявлением Народного защитника Грузии, которое вызывает вопросы в связи с состоянием находящегося в заключении президента Саакашвили… Мы вновь призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и достойно, в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии", – заявил Прайс.
Кроме того, в Госдепе США призвали правительство Грузии незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать Саакашвили психологическую помощь.
"Ответственность правительства – защищать заключенных от насилия, в том числе от психологического давления, оказывать им соответствующую медицинскую помощь и обеспечить защиту личной информации о состоянии их здоровья в соответствии с законодательством Грузии", – заявил Прайс.
Заявление Госдепа США прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта". По словам представителя парламентского большинства Гурама Мачавариани, права граждан, в том числе заключенных, в Грузии защищены.
"Международные партнеры очень хорошо с нами сотрудничают. Нигде вы не увидите конкретного примера нарушения прав человека… Что касается того, защищены ли права Саакашвили, вы знаете, что он ежедневно встречается с адвокатами, личным врачом, сторонниками и т.д… Состояние здоровья Саакашвили взято под контроль, общественность каждый день информируется о его состоянии", - заявил Мачавариани.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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