https://sputnik-georgia.ru/20211110/natsdvizhenie-naznachilo-novuyu-aktsiyu-v-podderzhku-saakashvili--261961488.html

"Нацдвижение" назначило новую акцию в поддержку Саакашвили

"Нацдвижение" назначило новую акцию в поддержку Саакашвили

Акции будут проводиться каждый день и будут мирными, заявил председатель "Единого Нацдвижения" 10.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-10T18:24+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, соберется в четверг на очередную акцию протеста, заявил председатель партии Ника Мелия. Акция против власти пройдет на этот раз у памятника грузинскому писателю Важа Пшавела неподалеку от здания СГБ Грузии. Оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" объявила о начале волны протеста в понедельник. У протестующих три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и назначение досрочных парламентских выборов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, возвращение и арест саакашвили