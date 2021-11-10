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"Нацдвижение" назначило новую акцию в поддержку Саакашвили
"Нацдвижение" назначило новую акцию в поддержку Саакашвили
Акции будут проводиться каждый день и будут мирными, заявил председатель "Единого Нацдвижения" 10.11.2021, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, соберется в четверг на очередную акцию протеста, заявил председатель партии Ника Мелия. Акция против власти пройдет на этот раз у памятника грузинскому писателю Важа Пшавела неподалеку от здания СГБ Грузии. Оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" объявила о начале волны протеста в понедельник. У протестующих три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и назначение досрочных парламентских выборов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, возвращение и арест саакашвили

"Нацдвижение" назначило новую акцию в поддержку Саакашвили

18:24 10.11.2021 (обновлено: 18:34 10.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия на акции протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Ника Мелия на акции протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акции будут проводиться каждый день и будут мирными, заявил председатель "Единого Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, соберется в четверг на очередную акцию протеста, заявил председатель партии Ника Мелия.
Акция против власти пройдет на этот раз у памятника грузинскому писателю Важа Пшавела неподалеку от здания СГБ Грузии.

"Акции будут проводиться каждый день и будут мирными", - отметил Мелия на брифинге в среду.

Оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" объявила о начале волны протеста в понедельник. У протестующих три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и назначение досрочных парламентских выборов.

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