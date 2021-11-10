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https://sputnik-georgia.ru/20211110/ne-kurtizanka-peresild-otvetila-na-slukhi-o-polete-v-kosmos-cherez-postel-261957021.html
"Не куртизанка": Пересильд ответила на слухи о полете в космос "через постель"
"Не куртизанка": Пересильд ответила на слухи о полете в космос "через постель"
Звезда фильма "Вызов" рассказала, почему невозможно улететь на МКС по так называемому блату 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T17:07+0400
2021-11-10T17:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
юлия пересильд
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд сделала неожиданное признание: звезда ответила на слухи о том, что улетела в космос по блату - "через постель". 12-дневное пребывание Пересильд и команды в космосе до сих пор волнует общественность. По словам артистки, фанаты разделились на два лагеря: те, кто поддерживает ее с первых минут, и те, кто хейтит по сей день. Пересильд с иронией отнеслась к слухам о том, что ей удалось получить роль в "Вызове" и полететь на МКС благодаря "блату". Точнее, влиятельному поклоннику. Некоторые даже приписывали актрисе связь с самим Романом Абрамовичем. "Если про себя почитать, сразу возникает образ прекрасной, не знаю, куртизанки или кого-то… Нет, спасибо. Когда вот это рассказывают, что кто-то куда-то попал по блату, через постель… Людям, которые это говорят, надо организовать 10 минут кручения на вестибулярном стуле", - заметила актриса в шоу "Скажи Гордеевой" на YouTube. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, юлия пересильд

"Не куртизанка": Пересильд ответила на слухи о полете в космос "через постель"

17:07 10.11.2021
© РоскосмосАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© Роскосмос
Звезда фильма "Вызов" рассказала, почему невозможно улететь на МКС по так называемому блату
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд сделала неожиданное признание: звезда ответила на слухи о том, что улетела в космос по блату - "через постель".
12-дневное пребывание Пересильд и команды в космосе до сих пор волнует общественность. По словам артистки, фанаты разделились на два лагеря: те, кто поддерживает ее с первых минут, и те, кто хейтит по сей день.
Пересильд с иронией отнеслась к слухам о том, что ей удалось получить роль в "Вызове" и полететь на МКС благодаря "блату". Точнее, влиятельному поклоннику. Некоторые даже приписывали актрисе связь с самим Романом Абрамовичем.
"Если про себя почитать, сразу возникает образ прекрасной, не знаю, куртизанки или кого-то… Нет, спасибо. Когда вот это рассказывают, что кто-то куда-то попал по блату, через постель… Людям, которые это говорят, надо организовать 10 минут кручения на вестибулярном стуле", - заметила актриса в шоу "Скажи Гордеевой" на YouTube.
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