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Глава Минюста назвал условие возвращения Саакашвили в руставскую тюрьму
Глава Минюста назвал условие возвращения Саакашвили в руставскую тюрьму
Как только бывший президент прекратит голодовку, его переведут в руставскую тюрьму 11.11.2021, Sputnik Грузия
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политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Если находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку, то его переведут обратно в руставскую тюрьму №12, об этом заявил глава минюста Рати Брегадзе.Патриархия Грузии осудила митрополита, причастившего Саакашвили в тюрьме&gt;&gt;Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Его адвокаты опасались, что в тюремной больнице может угрожать опасность, так как там отбывают наказание заключенные, осужденные во время его пребывания на посту.Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Глава Минюста назвал условие возвращения Саакашвили в руставскую тюрьму

15:30 11.11.2021 (обновлено: 16:01 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания парламента Грузии 9 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания парламента Грузии 9 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Как только бывший президент прекратит голодовку, его переведут в руставскую тюрьму
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Если находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку, то его переведут обратно в руставскую тюрьму №12, об этом заявил глава минюста Рати Брегадзе.
Патриархия Грузии осудила митрополита, причастившего Саакашвили в тюрьме>>
Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Его адвокаты опасались, что в тюремной больнице может угрожать опасность, так как там отбывают наказание заключенные, осужденные во время его пребывания на посту.

"Конечно же, если он (Саакашвили – ред.) прекратит голодовку, он вернется в тюремное учреждение №12", – заявил Брегадзе на брифинге в четверг.

Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.

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