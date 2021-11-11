https://sputnik-georgia.ru/20211111/glava-minyusta-nazval-uslovie-vozvrascheniya-v-rustavskuyu-tyurmu-261987402.html

Глава Минюста назвал условие возвращения Саакашвили в руставскую тюрьму

Глава Минюста назвал условие возвращения Саакашвили в руставскую тюрьму

Как только бывший президент прекратит голодовку, его переведут в руставскую тюрьму 11.11.2021, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Если находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку, то его переведут обратно в руставскую тюрьму №12, об этом заявил глава минюста Рати Брегадзе.Патриархия Грузии осудила митрополита, причастившего Саакашвили в тюрьме>>Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Его адвокаты опасались, что в тюремной больнице может угрожать опасность, так как там отбывают наказание заключенные, осужденные во время его пребывания на посту.Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили