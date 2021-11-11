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Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие
Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие
Экс-президент требует, что должно быть принято решение о его переводе в гражданскую клинику 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T19:09+0400
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ника гварамия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Экс- президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку, но при этом выдвигает определенные условия, заявил его адвокат Ника Гварамия.ЕСПЧ 10 ноября обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Михаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.По его словам, экс-президент отметил, что так как процесс реабилитации после голодовки очень сложен, а в глданской тюремной больнице нет технологических условий, квалифицированного медицинского персонала и гарантий безопасности, то должно быть принято решение о его переводе в многофункциональную высокотехнологичную клинику. Решение должен принять консилиум врачей, который будет состоять в равной степени из представителей Саакашвили и тех, кого предложат власти.Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие
19:09 11.11.2021 (обновлено: 19:18 11.11.2021)
Экс-президент требует, что должно быть принято решение о его переводе в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Экс- президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку, но при этом выдвигает определенные условия, заявил его адвокат Ника Гварамия.
ЕСПЧ 10 ноября обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Михаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.
"Я решил принять во внимание призыв Страсбургского суда по правам человека, а также наших западных партнеров прекратить голодовку. У прекращения голодовки есть одно условие, без выполнения которого голодовка не прекратится", - процитировал Гварамия письмо Саакашвили.
По его словам, экс-президент отметил, что так как процесс реабилитации после голодовки очень сложен, а в глданской тюремной больнице нет технологических условий, квалифицированного медицинского персонала и гарантий безопасности, то должно быть принято решение о его переводе в многофункциональную высокотехнологичную клинику. Решение должен принять консилиум врачей, который будет состоять в равной степени из представителей Саакашвили и тех, кого предложат власти.
Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".
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