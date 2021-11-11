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https://sputnik-georgia.ru/20211111/obvineniya-i-teorii-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-novye-kadry-s-saakashvili-261995234.html
Обвинения и теории: как в Грузии отреагировали на новые кадры с Саакашвили
Обвинения и теории: как в Грузии отреагировали на новые кадры с Саакашвили
Видеокадры транспортировки Саакашвили стали главной темой дня в Грузии 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T18:19+0400
2021-11-11T18:19+0400
политика
новости
грузия
давид саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Кадры этапирования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу вызвали неоднозначную реакцию в политическом спектре: оппозиция увидела в этом нечеловеческое обращение, а власть - подтверждение, что экс-глава государства не голодает.Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.Для правящей партии эти кадры оказались подтверждением того, что экс-президент Грузии не голодает.В оппозиции назвали поведение сотрудников пенитенциарной системы неприемлемым."Распространение этих кадров подтвердило, что власти и все их органы участвуют в нечеловеческом обращении и пытках Михаила Саакашвили, нарушают все статьи международной конвенции", - сказала одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.С ней согласен и лидер политического объединения "Третья сила" Георгий Вашадзе."Это тяжелые кадры, и очень жаль, что так нечеловечески обращаются с Михаилом Саакашвили. Это еще раз демонстрирует, что его перевезли против его воли", - сказал Вашадзе.Поддержал отношение к ситуации и бывший премьер и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария."Когда ты превращаешься в своего врага, ты уже проигравший. Ты проиграл своему народу и государству", - написал Гахария на своей странице в соцсети Facebook.А представители партии "Дроа" ("Время настало") потребовали отставки министра юстиции Рати Брегадзе.Резко отреагировала на публикацию видеозаписей и Служба государственного инспектора, которая расследует факт нечеловеческого обращения с экс-президентом во время его транспортировки в тюремную клинику.По мнению Госинспектора, обнародование указанных записей со стороны Специальной пенитенциарной службы и министерства юстиции Грузии может препятствовать эффективному расследованию.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, давид саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Обвинения и теории: как в Грузии отреагировали на новые кадры с Саакашвили

18:19 11.11.2021
© Ministry of Justice of GeorgiaМихаил Саакашвили в Глданской тюремной больнице номер 18
Михаил Саакашвили в Глданской тюремной больнице номер 18 - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Ministry of Justice of Georgia
Видеокадры транспортировки Саакашвили стали главной темой дня в Грузии
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Кадры этапирования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу вызвали неоднозначную реакцию в политическом спектре: оппозиция увидела в этом нечеловеческое обращение, а власть - подтверждение, что экс-глава государства не голодает.
Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.
Для правящей партии эти кадры оказались подтверждением того, что экс-президент Грузии не голодает.

"Общество увидело, что человек, голодающий 40 дней, физически оскорбляет сотрудников конвоя. Мы говорили, что, к сожалению, его факт голодовки – спекуляция, и это подтвердилось", - сказал депутат от правящей партии Гурам Мачарашвили.

В оппозиции назвали поведение сотрудников пенитенциарной системы неприемлемым.
"Распространение этих кадров подтвердило, что власти и все их органы участвуют в нечеловеческом обращении и пытках Михаила Саакашвили, нарушают все статьи международной конвенции", - сказала одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
С ней согласен и лидер политического объединения "Третья сила" Георгий Вашадзе.
"Это тяжелые кадры, и очень жаль, что так нечеловечески обращаются с Михаилом Саакашвили. Это еще раз демонстрирует, что его перевезли против его воли", - сказал Вашадзе.
Поддержал отношение к ситуации и бывший премьер и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария.
"Когда ты превращаешься в своего врага, ты уже проигравший. Ты проиграл своему народу и государству", - написал Гахария на своей странице в соцсети Facebook.
А представители партии "Дроа" ("Время настало") потребовали отставки министра юстиции Рати Брегадзе.
Резко отреагировала на публикацию видеозаписей и Служба государственного инспектора, которая расследует факт нечеловеческого обращения с экс-президентом во время его транспортировки в тюремную клинику.
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания парламента Грузии 9 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
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По мнению Госинспектора, обнародование указанных записей со стороны Специальной пенитенциарной службы и министерства юстиции Грузии может препятствовать эффективному расследованию.

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Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат
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