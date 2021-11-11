https://sputnik-georgia.ru/20211111/morgenshtern-i-eldzhey-vnov-okazalis-v-tsentre-narkoskandala--261951051.html

Моргенштерн и Элджей вновь оказались в центре наркоскандала

Моргенштерн и Элджей вновь оказались в центре наркоскандала

Моргенштерн ну прямо не сходит с таблоидов и сводок газет – теперь, к сожалению, повод не очень веселый 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T07:07+0400

2021-11-11T07:07+0400

2021-11-11T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Российский музыкальный лейбл Rhymes Music (ООО "Раймс мьюзик") могут оштрафовать на солидную сумму и все из-за видеоклипов рэперов Элджея и Моргенштерна. Лейбл выпустил музыкальные видео, в которых усмотрели пропаганду наркотиков. Речь идет о клипах "Виски на завтрак" Моргенштерна и Hello Kitty Элджея. Протокол об административном нарушении уже поступил в один из московских судов, пишет Lenta.ru. В издании отмечается, что если суд решит, что в клипах на самом деле имеют место пропаганда или реклама запрещенных веществ, работу "Раймс мьюзик" могут приостановить на срок до трех месяцев. Что касается штрафа, то он может составить около 1,5 миллиона рублей.Напомним, в этом году Моргенштерну уже пришлось заплатить штраф за пропаганду наркотиков в своем треке.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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наркотики, элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес