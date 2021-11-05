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Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая
Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая
Фраза Моргенштерна "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад" прозвучала в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T07:06+0400
2021-11-05T07:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
9 мая
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В России провели опрос касательно последнего скандального высказывания эпатажного рэпера Моргенштрена о том, что звезда хип-хопа "не понимает праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад".Выяснилось, что большинство россиян, а именно 68%, не согласны со словами Алишера о том, что на празднование Дня Победы в нашей стране тратится очень много денег. При этом разделяет мнение артиста каждый пятый (22%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Другое высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а нужно двигаться дальше, добиваясь новых побед, например, в информационных, космических технологиях, поддерживали 22% респондентов. Поинтересовались в ходе опроса у людей и тем, что касается самого Моргенштерна. Оказалось, что в той или иной степени о нем слышали 79% россиян. Наибольшую известность он имеет не в самой молодой доступной для опроса возрастной категории (среди респондентов от 18 до 24 лет о нем не слышали 10% опрошенных), а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (6%).Одна интересная деталь: большинство россиян относятся к нему с безразличием (61%), 30% – с антипатией, 6% – с симпатией, а 3% опрошенных затруднились ответить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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9 мая, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая

07:06 05.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Фраза Моргенштерна "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад" прозвучала в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В России провели опрос касательно последнего скандального высказывания эпатажного рэпера Моргенштрена о том, что звезда хип-хопа "не понимает праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад".
Выяснилось, что большинство россиян, а именно 68%, не согласны со словами Алишера о том, что на празднование Дня Победы в нашей стране тратится очень много денег. При этом разделяет мнение артиста каждый пятый (22%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Другое высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а нужно двигаться дальше, добиваясь новых побед, например, в информационных, космических технологиях, поддерживали 22% респондентов.
Поинтересовались в ходе опроса у людей и тем, что касается самого Моргенштерна. Оказалось, что в той или иной степени о нем слышали 79% россиян. Наибольшую известность он имеет не в самой молодой доступной для опроса возрастной категории (среди респондентов от 18 до 24 лет о нем не слышали 10% опрошенных), а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (6%).
Одна интересная деталь: большинство россиян относятся к нему с безразличием (61%), 30% – с антипатией, 6% – с симпатией, а 3% опрошенных затруднились ответить.
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