https://sputnik-georgia.ru/20211105/rossiyane-otsenili-otnoshenie-morgenshterna-k-9-maya-261755538.html

Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая

Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая

Фраза Моргенштерна "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад" прозвучала в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T07:06+0400

2021-11-05T07:06+0400

2021-11-05T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В России провели опрос касательно последнего скандального высказывания эпатажного рэпера Моргенштрена о том, что звезда хип-хопа "не понимает праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад".Выяснилось, что большинство россиян, а именно 68%, не согласны со словами Алишера о том, что на празднование Дня Победы в нашей стране тратится очень много денег. При этом разделяет мнение артиста каждый пятый (22%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Другое высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а нужно двигаться дальше, добиваясь новых побед, например, в информационных, космических технологиях, поддерживали 22% респондентов. Поинтересовались в ходе опроса у людей и тем, что касается самого Моргенштерна. Оказалось, что в той или иной степени о нем слышали 79% россиян. Наибольшую известность он имеет не в самой молодой доступной для опроса возрастной категории (среди респондентов от 18 до 24 лет о нем не слышали 10% опрошенных), а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (6%).Одна интересная деталь: большинство россиян относятся к нему с безразличием (61%), 30% – с антипатией, 6% – с симпатией, а 3% опрошенных затруднились ответить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

9 мая, моргенштерн, российский шоу-бизнес