https://sputnik-georgia.ru/20211111/oppozitsionnyy-deputat-otkazalas-prekraschat-golodovku-nesmotrya-na-prosbu-saakashvili-262000373.html

Оппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили

Оппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили

Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T21:03+0400

2021-11-11T21:03+0400

2021-11-11T21:03+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

голодовка

элене хоштария

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/15/249512392_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_672c060ce86edf9df593761ada303621.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат Элене Хоштария не собирается прекращать голодовку, несмотря на просьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили в четверг обратился к Хоштария и попросил ее прекратить голодовку. Сам он также согласился прекратить голодовку в том случае, если его переведут в гражданскую клинику.Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие >>В понедельник Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное медицинское учреждение №18 в Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 42 дня назад.Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили