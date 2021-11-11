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https://sputnik-georgia.ru/20211111/oppozitsionnyy-deputat-otkazalas-prekraschat-golodovku-nesmotrya-na-prosbu-saakashvili-262000373.html
Оппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили
Оппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили
Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику 11.11.2021, Sputnik Грузия
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политика
новости
грузия
михаил саакашвили
голодовка
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат Элене Хоштария не собирается прекращать голодовку, несмотря на просьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили в четверг обратился к Хоштария и попросил ее прекратить голодовку. Сам он также согласился прекратить голодовку в том случае, если его переведут в гражданскую клинику.Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие &gt;&gt;В понедельник Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное медицинское учреждение №18 в Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 42 дня назад.Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили

Оппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили

21:03 11.11.2021
© Sputnik / Alex ShlamovЭлене Хоштария, Европейская Грузия
Элене Хоштария, Европейская Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат Элене Хоштария не собирается прекращать голодовку, несмотря на просьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Саакашвили в четверг обратился к Хоштария и попросил ее прекратить голодовку. Сам он также согласился прекратить голодовку в том случае, если его переведут в гражданскую клинику.

"Хочу поблагодарить Михаила Саакашвили за слова в мой адрес. Я понимаю его, и я поступила бы так же, так как смотреть на голодовку другого человека очень тяжело. Пока Михаил Саакашвили не будет переведен в гражданскую клинику, я, безусловно, не прекращу голодовку", - заявила Хоштария журналистам.

Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.
Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие >>
В понедельник Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное медицинское учреждение №18 в Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 42 дня назад.
Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.
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