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Пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры с Саакашвили
Пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры с Саакашвили
На видеозаписи видно, как сотрудники пенитенциарной службы уговаривают экс-президента выйти из реанимобиля 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T16:56+0400
2021-11-11T16:56+0400
2021-11-11T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии распространяет новые видеокадры этапирования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставского учреждения №12 в тюремную больницу в Тбилиси.На этот раз съемка велась в реанимобиле: Михаил Саакашвили отказывается выходить из машины, поняв, что его привезли не в гражданскую клинику, а в глданскую тюремную больницу.Против перевода Саакашвили в тюремную больницу был не только он, но и его адвокаты, утверждая, что там нет соответствующих условий для оказания квалифицированной медицинской помощи, а помимо этого в глданской тюрьме ему будет угрожать опасность.На кадрах видно, что Саакашвили оскорбляет работников пенитенциарной службы и категорически отказывается по собственной воле покидать реанимобиль."Я не выйду отсюда своими ногами! Отвезите меня обратно в руставскую тюрьму! Меня не интересует все, что вы говорите!" - кричит Саакашвили.На это один из сотрудников пенитенциарной службы говорит экс-президенту: "Больше нас никто не хочет, чтобы вы были здоровы"."Меня не интересует! Отстаньте от меня!" - категоричен бывший президент.Одной из причин, почему Саакашвили не был помещен в гражданскую клинику, было заявление Службы госбезопасности о готовящихся "Единым национальным движением" беспорядках. СГБ прямо заявила, что допускает штурм клиники сторонниками экс-президента с целью его освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма
Пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры с Саакашвили
16:56 11.11.2021 (обновлено: 17:48 11.11.2021)
На видеозаписи видно, как сотрудники пенитенциарной службы уговаривают экс-президента выйти из реанимобиля
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Специальная пенитенциарная служба Грузии распространяет новые видеокадры
этапирования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставского учреждения №12 в тюремную больницу в Тбилиси.
На этот раз съемка велась в реанимобиле: Михаил Саакашвили отказывается выходить из машины, поняв, что его привезли не в гражданскую клинику, а в глданскую тюремную больницу.
Против перевода Саакашвили в тюремную больницу был не только он, но и его адвокаты, утверждая, что там нет соответствующих условий для оказания квалифицированной медицинской помощи, а помимо этого в глданской тюрьме ему будет угрожать опасность.
На кадрах видно, что Саакашвили оскорбляет работников пенитенциарной службы и категорически отказывается по собственной воле покидать реанимобиль.
"Я не выйду отсюда своими ногами! Отвезите меня обратно в руставскую тюрьму! Меня не интересует все, что вы говорите!" - кричит Саакашвили.
На это один из сотрудников пенитенциарной службы говорит экс-президенту: "Больше нас никто не хочет, чтобы вы были здоровы".
"Меня не интересует! Отстаньте от меня!" - категоричен бывший президент.
Одной из причин, почему Саакашвили не был помещен в гражданскую клинику, было заявление Службы госбезопасности о готовящихся "Единым национальным движением" беспорядках. СГБ прямо заявила, что допускает штурм клиники сторонниками экс-президента с целью его освобождения.
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Кадры этапирования Саакашвили
подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат
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