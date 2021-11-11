https://sputnik-georgia.ru/20211111/penitentsiarnaya-sluzhba-obnarodovala-novye-videokadry-s-saakashvili-261992483.html

Пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры с Саакашвили

Пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры с Саакашвили

На видеозаписи видно, как сотрудники пенитенциарной службы уговаривают экс-президента выйти из реанимобиля 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T16:56+0400

2021-11-11T16:56+0400

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грузия

михаил саакашвили

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии распространяет новые видеокадры этапирования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставского учреждения №12 в тюремную больницу в Тбилиси.На этот раз съемка велась в реанимобиле: Михаил Саакашвили отказывается выходить из машины, поняв, что его привезли не в гражданскую клинику, а в глданскую тюремную больницу.Против перевода Саакашвили в тюремную больницу был не только он, но и его адвокаты, утверждая, что там нет соответствующих условий для оказания квалифицированной медицинской помощи, а помимо этого в глданской тюрьме ему будет угрожать опасность.На кадрах видно, что Саакашвили оскорбляет работников пенитенциарной службы и категорически отказывается по собственной воле покидать реанимобиль."Я не выйду отсюда своими ногами! Отвезите меня обратно в руставскую тюрьму! Меня не интересует все, что вы говорите!" - кричит Саакашвили.На это один из сотрудников пенитенциарной службы говорит экс-президенту: "Больше нас никто не хочет, чтобы вы были здоровы"."Меня не интересует! Отстаньте от меня!" - категоричен бывший президент.Одной из причин, почему Саакашвили не был помещен в гражданскую клинику, было заявление Службы госбезопасности о готовящихся "Единым национальным движением" беспорядках. СГБ прямо заявила, что допускает штурм клиники сторонниками экс-президента с целью его освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/saakashvili-zhdet-esche-odin-sud---na-ocheredi-delo-o-pidzhakakh-261989578.html

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