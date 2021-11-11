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Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках"
Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках"
Второй процесс по делу экс-президента Грузии в Тбилисском горсуде назначен на 15 ноября 11.11.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначено в Тбилисском городском суде на 15 ноября.Дело касается нецелевой траты бюджетных Михаилом Саакашвили в период его президентства предметы роскоши. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто, стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили&gt;&gt;Как сообщил журналистам адвокат Саакашвили Бека Басилая, защита вновь будет требовать, чтобы обвиняемый присутствовал в зале суда."Мы требовали и требуем присутствия Михаила Саакашвили на суде, хотя заранее сложно сказать, каким будет его состояние здоровья к 15 ноября. Если он будет в состоянии, конечно, мы хотим, чтобы Михаил Саакашвили присутствовал на суде", - сказала Басилая."Дело о пиджаках" уже второе дело против Саакашвили, по которому возобновляются судебные слушания. 10 ноября в Тбилисском городском суде состоялась процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, на котором защита также требовала присутствия обвиняемого, однако тюремная администрация отказалась доставить Саакашвили в суд, опасаясь провокаций при его этапировании.Как заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, Саакашвили не доставили в суд во избежание провокаций и рисков, связанных с его здоровьем.Михаил Саакашвили 1 октября в день своего задержания объявил голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках"

16:06 11.11.2021 (обновлено: 16:17 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliТбилисский городской суд. Процесс над Саакашвили. Оппозиция у входа
Тбилисский городской суд. Процесс над Саакашвили. Оппозиция у входа - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Второй процесс по делу экс-президента Грузии в Тбилисском горсуде назначен на 15 ноября
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначено в Тбилисском городском суде на 15 ноября.
Дело касается нецелевой траты бюджетных Михаилом Саакашвили в период его президентства предметы роскоши. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто, стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда.
Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили>>
Как сообщил журналистам адвокат Саакашвили Бека Басилая, защита вновь будет требовать, чтобы обвиняемый присутствовал в зале суда.
"Мы требовали и требуем присутствия Михаила Саакашвили на суде, хотя заранее сложно сказать, каким будет его состояние здоровья к 15 ноября. Если он будет в состоянии, конечно, мы хотим, чтобы Михаил Саакашвили присутствовал на суде", - сказала Басилая.
"Дело о пиджаках" уже второе дело против Саакашвили, по которому возобновляются судебные слушания. 10 ноября в Тбилисском городском суде состоялась процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, на котором защита также требовала присутствия обвиняемого, однако тюремная администрация отказалась доставить Саакашвили в суд, опасаясь провокаций при его этапировании.
Как заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, Саакашвили не доставили в суд во избежание провокаций и рисков, связанных с его здоровьем.
Михаил Саакашвили 1 октября в день своего задержания объявил голодовку.
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