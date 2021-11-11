https://sputnik-georgia.ru/20211111/saakashvili-zhdet-esche-odin-sud---na-ocheredi-delo-o-pidzhakakh-261989578.html

Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках"

Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках"

Второй процесс по делу экс-президента Грузии в Тбилисском горсуде назначен на 15 ноября 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T16:06+0400

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грузия

суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначено в Тбилисском городском суде на 15 ноября.Дело касается нецелевой траты бюджетных Михаилом Саакашвили в период его президентства предметы роскоши. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто, стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили>>Как сообщил журналистам адвокат Саакашвили Бека Басилая, защита вновь будет требовать, чтобы обвиняемый присутствовал в зале суда."Мы требовали и требуем присутствия Михаила Саакашвили на суде, хотя заранее сложно сказать, каким будет его состояние здоровья к 15 ноября. Если он будет в состоянии, конечно, мы хотим, чтобы Михаил Саакашвили присутствовал на суде", - сказала Басилая."Дело о пиджаках" уже второе дело против Саакашвили, по которому возобновляются судебные слушания. 10 ноября в Тбилисском городском суде состоялась процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, на котором защита также требовала присутствия обвиняемого, однако тюремная администрация отказалась доставить Саакашвили в суд, опасаясь провокаций при его этапировании.Как заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, Саакашвили не доставили в суд во избежание провокаций и рисков, связанных с его здоровьем.Михаил Саакашвили 1 октября в день своего задержания объявил голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили