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Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили
Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили
Экс-президенту Грузии в руставской тюрьме №12 были созданы соответствующие его рангу условия содержания, утверждает министр юстиции 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T15:40+0400
2021-11-11T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. После задержания у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили побывало 179 визитеров, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидания и на переписку через "Почту Грузии".Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео>>По словам главы Минюста, в постоянном режиме, круглосуточно, у тюрьмы дежурил реанимобиль и врачи, которые готовы были в любую минуту прийти на помощь в случае ухудшения здоровья Саакашвили. "Также именно мы создали консилиум, который вместе с нашим квалифицированным персоналом давал рекомендации, и мы их максимально учитывали", - сказал Брегадзе.Кроме того, по словам министра, была создана отдельная группа для мониторинга соблюдения прав Саакашвили. И это было "беспрецедентным" решением, подчеркнул Брегадзе."Именно мы ввели в эту группу Народного защитника, председателей двух парламентских комитетов и министра здравоохранения… Почему мы сделали это? Для того, чтобы информация была максимально прозрачной и доступной", - отметил он.В понедельник Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 был переведен в тюремную больницу в Тбилиси. После этого кроме адвокатов и врачей его никто не навещал. Тюремная администрация не делала объяснений, какими правами может пользоваться Саакашвили в тюремной клинике.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили
Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили
Экс-президенту Грузии в руставской тюрьме №12 были созданы соответствующие его рангу условия содержания, утверждает министр юстиции
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. После задержания у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили побывало 179 визитеров, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.
Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидания и на переписку через "Почту Грузии".
"С 1 октября по сей день у господина Михаила Саакашвили было 179 посетителей. Он находится под круглосуточным присмотром врачей. Также сразу после поселения (в тюрьму), спустя два дня, - хочу подчеркнуть, в нерабочие дни - ему изготовили банковскую карту. Также у него был телевизор. А когда деньги на карточке закончились, и он захотел холодильник, администрация по доброй воле выполнило и эту просьбу", - заявил Брегадзе.
По словам главы Минюста, в постоянном режиме, круглосуточно, у тюрьмы дежурил реанимобиль и врачи, которые готовы были в любую минуту прийти на помощь в случае ухудшения здоровья Саакашвили.
"Также именно мы создали консилиум, который вместе с нашим квалифицированным персоналом давал рекомендации, и мы их максимально учитывали", - сказал Брегадзе.
Кроме того, по словам министра, была создана отдельная группа для мониторинга соблюдения прав Саакашвили. И это было "беспрецедентным" решением, подчеркнул Брегадзе.
"Именно мы ввели в эту группу Народного защитника, председателей двух парламентских комитетов и министра здравоохранения… Почему мы сделали это? Для того, чтобы информация была максимально прозрачной и доступной", - отметил он.
В понедельник Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 был переведен в тюремную больницу в Тбилиси. После этого кроме адвокатов и врачей его никто не навещал.
Тюремная администрация не делала объяснений, какими правами может пользоваться Саакашвили в тюремной клинике.
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