https://sputnik-georgia.ru/20211111/glava-minyusta-gruzii-perechislil-privilegii-zaklyuchennogo-saakashvili-261988446.html

Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили

Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили

Экс-президенту Грузии в руставской тюрьме №12 были созданы соответствующие его рангу условия содержания, утверждает министр юстиции 11.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

министерство юстиции грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. После задержания у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили побывало 179 визитеров, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидания и на переписку через "Почту Грузии".Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео>>По словам главы Минюста, в постоянном режиме, круглосуточно, у тюрьмы дежурил реанимобиль и врачи, которые готовы были в любую минуту прийти на помощь в случае ухудшения здоровья Саакашвили. "Также именно мы создали консилиум, который вместе с нашим квалифицированным персоналом давал рекомендации, и мы их максимально учитывали", - сказал Брегадзе.Кроме того, по словам министра, была создана отдельная группа для мониторинга соблюдения прав Саакашвили. И это было "беспрецедентным" решением, подчеркнул Брегадзе."Именно мы ввели в эту группу Народного защитника, председателей двух парламентских комитетов и министра здравоохранения… Почему мы сделали это? Для того, чтобы информация была максимально прозрачной и доступной", - отметил он.В понедельник Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 был переведен в тюремную больницу в Тбилиси. После этого кроме адвокатов и врачей его никто не навещал. Тюремная администрация не делала объяснений, какими правами может пользоваться Саакашвили в тюремной клинике.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-gruzii-privetstvuet-reshenie-strasburgskogo-suda-po-saakashvili-261982521.html

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новости, грузия, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили