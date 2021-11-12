https://sputnik-georgia.ru/20211112/intriga-raskryta-kto-soshet-svadebnoe-plate-britni-spirs--262008772.html
Интрига раскрыта: кто сошьет свадебное платье Бритни Спирс?
Интрига раскрыта: кто сошьет свадебное платье Бритни Спирс?
Сотрудничество поп-певицы и знаменитого дизайнера обещает войти в модную энциклопедию и задать новый тренд в свадебной моде 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T11:26+0400
2021-11-12T11:26+0400
2021-11-12T11:26+0400
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бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Стало известно, кто сошьет свадебное платье американской поп-исполнительницы Бритни Спирс – об этом звездная невеста рассказала в своем Инстаграм. Бритни освободилась от опеки отца и начала готовиться к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари. Певица начала строить планы на переезд в новый дом, а также пополнение в семье. А теперь поспешила рассказать фанатам, кто сошьет самый главный наряд в ее жизни. В своем Инстаграм Спирс опубликовала фото в пышном платье розового оттенка, чем-то напоминающее наряд невесты. "Нет, это не мое свадебное платье!" – написала Бритни и раскрыла интригу, назвав имя дизайнера, который сошьет ее подвенечный наряд. И это Донателла Версаче.Подписчике оценили выбор дизайнера для такой важной миссии и рассыпались в комплиментах. "Бритни и Донателла – легендарный дуэт", "Это платье войдет в историю", "Не могу дождаться, когда она наденет платье от Versace", "Бритни будет самой крутой невестой", – написали фанаты. Бритни и Донателла дружат давно. Именно Версаче создала самые эффектные наряды певицы на пике ее популярности. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
свадьба, бритни спирс, зарубежные звезды
Интрига раскрыта: кто сошьет свадебное платье Бритни Спирс?
Сотрудничество поп-певицы и знаменитого дизайнера обещает войти в модную энциклопедию и задать новый тренд в свадебной моде
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Стало известно, кто сошьет свадебное платье американской поп-исполнительницы Бритни Спирс – об этом звездная невеста рассказала в своем Инстаграм.
Бритни освободилась от опеки отца и начала готовиться к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари. Певица начала строить планы на переезд в новый дом, а также пополнение в семье. А теперь поспешила рассказать фанатам, кто сошьет самый главный наряд в ее жизни.
В своем Инстаграм Спирс опубликовала фото в пышном платье розового оттенка, чем-то напоминающее наряд невесты.
"Нет, это не мое свадебное платье!" – написала Бритни и раскрыла интригу, назвав имя дизайнера, который сошьет ее подвенечный наряд. И это Донателла Версаче.
Подписчике оценили выбор дизайнера для такой важной миссии и рассыпались в комплиментах. "Бритни и Донателла – легендарный дуэт", "Это платье войдет в историю", "Не могу дождаться, когда она наденет платье от Versace", "Бритни будет самой крутой невестой", – написали фанаты.
Бритни и Донателла дружат давно. Именно Версаче создала самые эффектные наряды певицы на пике ее популярности.
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