https://sputnik-georgia.ru/20211009/zhenikh-britni-spirs-vdokhnovit-ee-na-vozvraschenie-na-stsenu-260351053.html

Жених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?

Жених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Бритни Спирс пока не торопится возвращаться на сцену, но ее жених Сэм Асгари старается вдохновить возлюбленную на занятие... 09.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Бритни Спирс пока не торопится возвращаться на сцену, но ее жених Сэм Асгари старается вдохновить возлюбленную на занятие творчеством.Поклонники ждали новостей от поп-дивы по поводу возвращения на сцену после того, как она одержала победу над своим отцом в суде. Источник отмечает, что Бритни пока просто не готова к этому."На сегодняшний день главным приоритетом для Спирс является ментальное восстановление после долгого периода стресса и беспомощности", – говорит инсайдер.Несмотря на все, Сэм пытается вдохновить Бритни заниматься творчеством. По словам близких, он помогает певице развиваться и быть продуктивной. "Сэм очень дисциплинирован в отношении тренировок и здорового питания. В одиночку ей трудно себя мотивировать", – отмечают близкие.Бритни и ее жених познакомились на съемках клипа в 2016 году, а уже через год тренер перебрался в особняк звезды в Лас-Вегасе.В планах Бритни отметить свадьбу на Гавайях. А вот в списке гостей значатся самые звездные имена: Мадонна, Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Шер и другие музыканты, которые поддержали поп-звезду в борьбе за свои права.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бритни спирс, зарубежные звезды