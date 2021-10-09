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Жених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?
Жених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Бритни Спирс пока не торопится возвращаться на сцену, но ее жених Сэм Асгари старается вдохновить возлюбленную на занятие... 09.10.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Бритни Спирс пока не торопится возвращаться на сцену, но ее жених Сэм Асгари старается вдохновить возлюбленную на занятие творчеством.Поклонники ждали новостей от поп-дивы по поводу возвращения на сцену после того, как она одержала победу над своим отцом в суде. Источник отмечает, что Бритни пока просто не готова к этому."На сегодняшний день главным приоритетом для Спирс является ментальное восстановление после долгого периода стресса и беспомощности", – говорит инсайдер.Несмотря на все, Сэм пытается вдохновить Бритни заниматься творчеством. По словам близких, он помогает певице развиваться и быть продуктивной. "Сэм очень дисциплинирован в отношении тренировок и здорового питания. В одиночку ей трудно себя мотивировать", – отмечают близкие.Бритни и ее жених познакомились на съемках клипа в 2016 году, а уже через год тренер перебрался в особняк звезды в Лас-Вегасе.В планах Бритни отметить свадьбу на Гавайях. А вот в списке гостей значатся самые звездные имена: Мадонна, Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Шер и другие музыканты, которые поддержали поп-звезду в борьбе за свои права.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды

Жених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?

14:04 09.10.2021
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© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© AFP / VALERIE MACON
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Бритни Спирс пока не торопится возвращаться на сцену, но ее жених Сэм Асгари старается вдохновить возлюбленную на занятие творчеством.
Поклонники ждали новостей от поп-дивы по поводу возвращения на сцену после того, как она одержала победу над своим отцом в суде. Источник отмечает, что Бритни пока просто не готова к этому.
"На сегодняшний день главным приоритетом для Спирс является ментальное восстановление после долгого периода стресса и беспомощности", – говорит инсайдер.
Несмотря на все, Сэм пытается вдохновить Бритни заниматься творчеством. По словам близких, он помогает певице развиваться и быть продуктивной. "Сэм очень дисциплинирован в отношении тренировок и здорового питания. В одиночку ей трудно себя мотивировать", – отмечают близкие.
Бритни и ее жених познакомились на съемках клипа в 2016 году, а уже через год тренер перебрался в особняк звезды в Лас-Вегасе.
В планах Бритни отметить свадьбу на Гавайях. А вот в списке гостей значатся самые звездные имена: Мадонна, Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Шер и другие музыканты, которые поддержали поп-звезду в борьбе за свои права.
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