https://sputnik-georgia.ru/20211112/ispanskaya-pressa-nazvala-kvaratskheliya-geroem-gruzii-i-ispanii-262023428.html

Испанская пресса назвала Кварацхелия героем Грузии и Испании

Испанская пресса назвала Кварацхелия героем Грузии и Испании

Судьба прямой путевки на ЧМ-2022 из группы "В" решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T16:27+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Практически все ведущие испанские спортивные СМИ не оставили без внимания игру полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции.Грузия победила со счетом 2:0, и оба мяча на свой счет записал Кварацхелия.Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы обыграли сильную команду >>"Кварацхелия – герой Грузии и... Испании! Сборная Грузии, и особенно Хвича, помогли Испании, неожиданно обыграв на своем поле Швецию. Саньоль отлично разработал план на игру. Команда отлично действовала в обороне и использовала любой минимальный шанс в атаке. В Батуми был большой праздник, а шведы остались у разбитого корыта, проведя худший матч этом отборочном цикле", - пишет Marca.Отдает должное грузинскому полузащитнику и другое авторитетное издание AS."Мы должны забыть эту игру" – Златан Ибрагимович о матче со сборной Грузии >>"Андерссон (главный тренер сборной Швеции – прим. ред.) был прав, сказав, что нужно приложить максимум усилий, для того чтобы обыграть Грузию в гостях. В линии нападения у шведов были Ибрагимович и Исаак, но не было Кварацхелия. Сборная Грузии создала не так много опасных моментов у ворот соперника, но два из них Кварацхелия использовал. Шведы проиграли и осложнили себе жизнь в борьбе за выход в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре", - отмечает издание.Также AS отметила игру голкипера сборной Грузии – Георгия Лория, который нейтрализовал все голевые моменты у своих ворот."Это был лучший матч в моей жизни!" – Кварацхелия после игры со шведами >>Не осталось в стороне от хвалебных речей в адрес Кварацхелия и Mundo Deportivo."28 марта этого года (первый матч между сборными Грузии и Испании (1:2) – прим. ред.) Кварацхелия уже продемонстрировал свой потенциал. Грузинский полузащитник вновь заставил говорить о себе, "опустив Швецию на Землю". Кварацхелия становится все более и более популярным, и все идет к тому, что в ближайшем будущем Кварацхелия будет выступать в одном из ведущих чемпионатов Европы", - так охарактеризовало игру Кварацхелия издание.Такие хвалебные отзывы испанской прессы об игре грузинского полузащитника связаны, в первую очередь, с тем, что поражение Швеции сыграло на руку сборной Испании. До начала матча скандинавы лидировали в группе "В" и опережали испанцев на два очка, но в своей игре "фурия роха" с минимальным счетом обыграла Грецию (1:0) и обошла Швецию в турнирной таблице.Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно >>Теперь судьба прямой путевки на ЧМ-2022 из группы "В" решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, сборная грузии по футболу, хвича кварацхелия