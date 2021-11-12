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https://sputnik-georgia.ru/20211112/lyubov-moya-keti-topuriya-pokazala-milye-kadry-podrosshey-docheri-262010445.html
"Любовь моя": Кети Топурия показала милые кадры подросшей дочери
"Любовь моя": Кети Топурия показала милые кадры подросшей дочери
В этом году старшая дочь популярной певицы пошла в первый класс и теперь гордо заявляет об этой звездной маме 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T12:31+0400
2021-11-12T12:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия показала в сторис Instagram свою подросшую дочь Оливию Гейхман.Топурия редко делится семейными кадрами, однако в этот раз показала свою старшую дочь Оливию, в школьной форме – девочка учится в первом классе.На кадрах Оливия сидит за столом с телефоном в руках, а Кети спрашивает, сколько раз ей можно "смотреть в телефон". На это девочка отвечает, что один, поскольку она учится в школе. Однако, судя по словам артистки, в выходные дни у девочки появляется возможность проводить больше времени с телефоном.Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года – в 2017-м. Маленькая Оливия часто приезжает на родину мамы. Чаще всего она бывает в Тбилиси летом или же на свой день рождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

"Любовь моя": Кети Топурия показала милые кадры подросшей дочери

12:31 12.11.2021
© Instagram / Keti_one_officialКети Топурия с дочерью Оливией
Кети Топурия с дочерью Оливией - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© Instagram / Keti_one_official
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В этом году старшая дочь популярной певицы пошла в первый класс и теперь гордо заявляет об этой звездной маме
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия показала в сторис Instagram свою подросшую дочь Оливию Гейхман.
Топурия редко делится семейными кадрами, однако в этот раз показала свою старшую дочь Оливию, в школьной форме – девочка учится в первом классе.
На кадрах Оливия сидит за столом с телефоном в руках, а Кети спрашивает, сколько раз ей можно "смотреть в телефон". На это девочка отвечает, что один, поскольку она учится в школе. Однако, судя по словам артистки, в выходные дни у девочки появляется возможность проводить больше времени с телефоном.
Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года – в 2017-м. Маленькая Оливия часто приезжает на родину мамы. Чаще всего она бывает в Тбилиси летом или же на свой день рождения.
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