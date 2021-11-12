Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Нормальный парень": боец ММА Сергей Харитонов высказался о Моргенштерне
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкММА турнир PARUS Fight Championship. Представитель России Сергей Харитонов
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
У популярных артистов есть определенная цель – это чтобы о них говорили, считает спортсмен
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российский боец ММА Сергей Харитонов назвал популярного рэпера Моргенштерна "нормальным парнем", на фоне критики артиста со стороны его коллег и спортсменов.
В интервью YouTube каналу "Ушатайка" Сергей Харитонов поделился своим мнением о критике, которую получает Моргенштерн, отметив, что не согласен с позицией своих коллег.
"Я не знаю. Мне кажется, что от Моргенштерна это своеобразная игра для зрителя, чтобы заработать деньги. В жизни он нормальный парень. После боя у нас был банкет, он подошел ко мне, поздоровался, поблагодарил за красивый бой с Мальдонадо. Артисты – это люди, у которых есть определенная цель. Им нужно, чтобы о них говорили. У Моргенштерна татуировки по всему телу, на лице, он оппонирует каким-то жизненным позициям. Но в жизни он нормальный человек", – сказал Харитонов.
Боец также вспомнил недавний случай на концерте Моргенштерна, когда недовольный мужчина высказал недовольство по поводу мата рэпера, так как в зале были дети. "Но Моргенштерн правильно ответил, спросив, зачем он вообще детей привел на такой концерт", – отметил Харитонов.
Наиболее часто о Моргенштерне в негативном ключе высказывается Александр Шлеменко. В марте этого года он раскритиковал рэпера, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.
Читайте также:
Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая
Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о Дне Победы
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.