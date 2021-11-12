https://sputnik-georgia.ru/20211112/normalnyy-paren-boets-mma-sergey-kharitonov-vyskazalsya-o-morgenshterne-261988858.html

"Нормальный парень": боец ММА Сергей Харитонов высказался о Моргенштерне

"Нормальный парень": боец ММА Сергей Харитонов высказался о Моргенштерне

У популярных артистов есть определенная цель – это чтобы о них говорили, считает спортсмен 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T07:08+0400

2021-11-12T07:08+0400

2021-11-12T07:08+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу

мма

моргенштерн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261988095_0:387:2047:1538_1920x0_80_0_0_5f4cb35135eb59836ecd9d35270e9e84.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российский боец ММА Сергей Харитонов назвал популярного рэпера Моргенштерна "нормальным парнем", на фоне критики артиста со стороны его коллег и спортсменов.В интервью YouTube каналу "Ушатайка" Сергей Харитонов поделился своим мнением о критике, которую получает Моргенштерн, отметив, что не согласен с позицией своих коллег."Я не знаю. Мне кажется, что от Моргенштерна это своеобразная игра для зрителя, чтобы заработать деньги. В жизни он нормальный парень. После боя у нас был банкет, он подошел ко мне, поздоровался, поблагодарил за красивый бой с Мальдонадо. Артисты – это люди, у которых есть определенная цель. Им нужно, чтобы о них говорили. У Моргенштерна татуировки по всему телу, на лице, он оппонирует каким-то жизненным позициям. Но в жизни он нормальный человек", – сказал Харитонов.Наиболее часто о Моргенштерне в негативном ключе высказывается Александр Шлеменко. В марте этого года он раскритиковал рэпера, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу, мма, моргенштерн