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"Нормальный парень": боец ММА Сергей Харитонов высказался о Моргенштерне
"Нормальный парень": боец ММА Сергей Харитонов высказался о Моргенштерне
У популярных артистов есть определенная цель – это чтобы о них говорили, считает спортсмен 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T07:08+0400
2021-11-12T07:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российский боец ММА Сергей Харитонов назвал популярного рэпера Моргенштерна "нормальным парнем", на фоне критики артиста со стороны его коллег и спортсменов.В интервью YouTube каналу "Ушатайка" Сергей Харитонов поделился своим мнением о критике, которую получает Моргенштерн, отметив, что не согласен с позицией своих коллег."Я не знаю. Мне кажется, что от Моргенштерна это своеобразная игра для зрителя, чтобы заработать деньги. В жизни он нормальный парень. После боя у нас был банкет, он подошел ко мне, поздоровался, поблагодарил за красивый бой с Мальдонадо. Артисты – это люди, у которых есть определенная цель. Им нужно, чтобы о них говорили. У Моргенштерна татуировки по всему телу, на лице, он оппонирует каким-то жизненным позициям. Но в жизни он нормальный человек", – сказал Харитонов.Наиболее часто о Моргенштерне в негативном ключе высказывается Александр Шлеменко. В марте этого года он раскритиковал рэпера, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу, мма, моргенштерн

"Нормальный парень": боец ММА Сергей Харитонов высказался о Моргенштерне

07:08 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкММА турнир PARUS Fight Championship. Представитель России Сергей Харитонов
ММА турнир PARUS Fight Championship. Представитель России Сергей Харитонов - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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У популярных артистов есть определенная цель – это чтобы о них говорили, считает спортсмен
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российский боец ММА Сергей Харитонов назвал популярного рэпера Моргенштерна "нормальным парнем", на фоне критики артиста со стороны его коллег и спортсменов.
В интервью YouTube каналу "Ушатайка" Сергей Харитонов поделился своим мнением о критике, которую получает Моргенштерн, отметив, что не согласен с позицией своих коллег.
"Я не знаю. Мне кажется, что от Моргенштерна это своеобразная игра для зрителя, чтобы заработать деньги. В жизни он нормальный парень. После боя у нас был банкет, он подошел ко мне, поздоровался, поблагодарил за красивый бой с Мальдонадо. Артисты – это люди, у которых есть определенная цель. Им нужно, чтобы о них говорили. У Моргенштерна татуировки по всему телу, на лице, он оппонирует каким-то жизненным позициям. Но в жизни он нормальный человек", – сказал Харитонов.

Боец также вспомнил недавний случай на концерте Моргенштерна, когда недовольный мужчина высказал недовольство по поводу мата рэпера, так как в зале были дети. "Но Моргенштерн правильно ответил, спросив, зачем он вообще детей привел на такой концерт", – отметил Харитонов.

Наиболее часто о Моргенштерне в негативном ключе высказывается Александр Шлеменко. В марте этого года он раскритиковал рэпера, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.
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