https://sputnik-georgia.ru/20211112/zaberite-ego-k-sebe---vakhtang-kikabidze-khlopotal-v-kieve-za-saakashvili-262008258.html

"Заберите его!" – как Вахтанг Кикабидзе хлопотал в Киеве за Саакашвили

"Заберите его!" – как Вахтанг Кикабидзе хлопотал в Киеве за Саакашвили

Кикабидзе специально поехал в Киев, чтобы просить Зеленского забрать Саакашвили на Украину 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил как можно скорее вернуть экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили на Украину, сообщают украинские СМИ. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября на основании приговоров по двум уголовным делам, вынесенным заочно. С первого же дня ареста он объявил голодовку, назвав себя политзаключенным, а возбужденные против него дела – сфабрикованными. В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Тбилиси. При этом Кикабидзе признался, что испытывает теплые чувства к Саакашвили и опасается за его жизнь. На последних парламентских выборах Какабидзе был первым номером в списке главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую много лет назад создал Саакашвили и которая была у власти до конца 2012 года. Что касается Саакашвили, его адвокаты, а также "Единое национальное движение", ее соратники и сторонники изначально настаивали на том, чтобы голодающего экс-президента отвезли в гражданскую многопрофильную клинику. По их словам, Саакашвили "похитили из тюрьмы" и обманом доставили в глданскую тюремную больницу. Об этом заявил и сам экс-президент, обвинив тюремную администрацию в применении силы против него. В свою очередь Специальная пенитенциарная служба обвинила Саакашвили в словесном и физическом оскорблении сотрудников тюремной больницы и в качестве доказательства обнародовала несколько видеозаписей его этапирования.На первом видео видно, как Саакашвили собирает вещи в своей камере в тюрьме №12 в городе Рустави и спокойно идет к выходу. Две другие записи касаются событий, происходящих по прибытии в тюремную больницу №18 в Тбилиси. На них видно, как экс-президент отказывается покидать машину, его силой выводят и, держа за руки и за ноги, ведут в тюремную палату. Одной из причин этапирования Саакашвили в тюремную клинику было сообщение Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии. В знак протеста оппозиция ежедневно проводит акции протеста в Тбилиси, при том параллельно в разных местах города, и требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а после и вовсе его освобождения. Кроме того, оппозиция настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов в стране. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, киев, вахтанг кикабидзе, возвращение и арест саакашвили