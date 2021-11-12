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"Заберите его!" – как Вахтанг Кикабидзе хлопотал в Киеве за Саакашвили
"Заберите его!" – как Вахтанг Кикабидзе хлопотал в Киеве за Саакашвили
Кикабидзе специально поехал в Киев, чтобы просить Зеленского забрать Саакашвили на Украину 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T11:11+0400
2021-11-12T11:11+0400
2021-11-12T13:37+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил как можно скорее вернуть экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили на Украину, сообщают украинские СМИ. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября на основании приговоров по двум уголовным делам, вынесенным заочно. С первого же дня ареста он объявил голодовку, назвав себя политзаключенным, а возбужденные против него дела – сфабрикованными. В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Тбилиси. При этом Кикабидзе признался, что испытывает теплые чувства к Саакашвили и опасается за его жизнь. На последних парламентских выборах Какабидзе был первым номером в списке главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую много лет назад создал Саакашвили и которая была у власти до конца 2012 года. Что касается Саакашвили, его адвокаты, а также "Единое национальное движение", ее соратники и сторонники изначально настаивали на том, чтобы голодающего экс-президента отвезли в гражданскую многопрофильную клинику. По их словам, Саакашвили "похитили из тюрьмы" и обманом доставили в глданскую тюремную больницу. Об этом заявил и сам экс-президент, обвинив тюремную администрацию в применении силы против него. В свою очередь Специальная пенитенциарная служба обвинила Саакашвили в словесном и физическом оскорблении сотрудников тюремной больницы и в качестве доказательства обнародовала несколько видеозаписей его этапирования.На первом видео видно, как Саакашвили собирает вещи в своей камере в тюрьме №12 в городе Рустави и спокойно идет к выходу. Две другие записи касаются событий, происходящих по прибытии в тюремную больницу №18 в Тбилиси. На них видно, как экс-президент отказывается покидать машину, его силой выводят и, держа за руки и за ноги, ведут в тюремную палату. Одной из причин этапирования Саакашвили в тюремную клинику было сообщение Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии. В знак протеста оппозиция ежедневно проводит акции протеста в Тбилиси, при том параллельно в разных местах города, и требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а после и вовсе его освобождения. Кроме того, оппозиция настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов в стране. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, киев, вахтанг кикабидзе, возвращение и арест саакашвили
"Заберите его!" – как Вахтанг Кикабидзе хлопотал в Киеве за Саакашвили
11:11 12.11.2021 (обновлено: 13:37 12.11.2021)
Кикабидзе специально поехал в Киев, чтобы просить Зеленского забрать Саакашвили на Украину
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил как можно скорее вернуть экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили на Украину, сообщают украинские СМИ.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября на основании приговоров по двум уголовным делам, вынесенным заочно. С первого же дня ареста он объявил голодовку, назвав себя политзаключенным, а возбужденные против него дела – сфабрикованными. В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Тбилиси.
"Он (Зеленский – ред.) меня выслушал и сказал, что будет говорить по телефону по этому поводу", – цитируют Кикабидзе украинские СМИ.
При этом Кикабидзе признался, что испытывает теплые чувства к Саакашвили и опасается за его жизнь.
На последних парламентских выборах Какабидзе был первым номером в списке главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую много лет назад создал Саакашвили и которая была у власти до конца 2012 года.
Что касается Саакашвили, его адвокаты, а также "Единое национальное движение", ее соратники и сторонники изначально настаивали на том, чтобы голодающего экс-президента отвезли в гражданскую многопрофильную клинику. По их словам, Саакашвили "похитили из тюрьмы" и обманом доставили в глданскую тюремную больницу.
Об этом заявил и сам экс-президент, обвинив тюремную администрацию в применении силы против него. В свою очередь Специальная пенитенциарная служба обвинила Саакашвили в словесном и физическом оскорблении сотрудников тюремной больницы и в качестве доказательства обнародовала несколько видеозаписей его этапирования.
На первом видео видно, как Саакашвили собирает вещи в своей камере в тюрьме №12 в городе Рустави и спокойно идет к выходу. Две другие записи касаются событий, происходящих по прибытии в тюремную больницу №18 в Тбилиси. На них видно, как экс-президент отказывается покидать машину, его силой выводят и, держа за руки и за ноги, ведут в тюремную палату.
Одной из причин этапирования Саакашвили в тюремную клинику было сообщение Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии.
В знак протеста оппозиция ежедневно проводит акции протеста в Тбилиси, при том параллельно в разных местах города, и требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а после и вовсе его освобождения. Кроме того, оппозиция настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
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