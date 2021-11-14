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"Не я начала говорить на тему Победы" - Собчак о скандальном интервью с Моргенштерном

"Не я начала говорить на тему Победы" - Собчак о скандальном интервью с Моргенштерном

Хейтеры обвинили Собчак, что она как журналист якобы подтолкнула рэпера к противоречивым высказываниям о празднике 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T07:07+0400

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2021-11-14T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Журналист и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал, связанный с отношением рэпера Моргенштерна к вопросу празднования Дня Победы, отметив, что не она начала говорить на эту тему.Рассуждения Моргенштерна о праздновании Дня Победы были восприняты обществом отрицательно: артиста обвинили в оскорблении ветеранов и исторической памяти защитников Отечества.Интересно, что волна критики обрушилась не только на Алишера, но и на саму Ксению. Якобы, она подтолкнула гостя к противоречивым высказываниям. Этой реакции Собчак была удивлена."Считаете, что загнала Моргенштерна в ловушку? Не я начала говорить на тему Победы. Мне просто не понравился Дава в военной одежде — это пошлятина. Мои бабушка и дедушка прошли всю войну, но почему я должна была об этом сообщать? Интервью же про Алишера было. Я во время интервью хочу раскрыть своих героев", - сказала Собчак, отметив, что не видит в позиции рэпера ничего "мегаоскорбительного".Сам молодой артист практически сразу принес свои извинения, сказав, что не смог правильно сформулировать мысль."Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, я лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях", - отметил тогда Моргенштерн.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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9 мая, ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес