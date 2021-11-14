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Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри
© AFP / JOE PUGLIESEПринц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
Таинственное исчезновение скандального видеоинтервью с герцогами Сассекскими заинтриговало весь мир
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри, исчезло из YouTube.
Как интервью пропало из YouTube канала Опры – пока неизвестно. Возможно, сама телеведущая удалила видео или оно исчезло по другой причине.
© AP Photo / Matt DunhamПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Matt Dunham
Королевские эксперты, в свою очередь, предполагают, что телеведущая удалила ролик, потому что ей стыдно за сотрудничество с герцогами Сассекскими, так как самочувствие королевы Великобритании Елизаветы II могло ухудшиться из-за скандальной беседы.
СМИ же выдвинули версию о том, что Опра Уинфри могла поссориться с супругами.
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри собрало более 17 миллионов просмотров и стало один из самых рейтинговых на канале ведущей. В интервью супруги обвинили королевский двор в расизме и предвзятом отношении, однако эксперты уличили пару во лжи.
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