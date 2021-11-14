https://sputnik-georgia.ru/20211114/skandalnoe-intervyu-megan-markl-i-printsa-garri-propalo-s-youtube-kanala-opry-uinfri-262021176.html

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри

Таинственное исчезновение скандального видеоинтервью с герцогами Сассекскими заинтриговало весь мир 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T15:02+0400

2021-11-14T15:02+0400

2021-11-14T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри, исчезло из YouTube.Как интервью пропало из YouTube канала Опры – пока неизвестно. Возможно, сама телеведущая удалила видео или оно исчезло по другой причине.Королевские эксперты, в свою очередь, предполагают, что телеведущая удалила ролик, потому что ей стыдно за сотрудничество с герцогами Сассекскими, так как самочувствие королевы Великобритании Елизаветы II могло ухудшиться из-за скандальной беседы.СМИ же выдвинули версию о том, что Опра Уинфри могла поссориться с супругами.Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри собрало более 17 миллионов просмотров и стало один из самых рейтинговых на канале ведущей. В интервью супруги обвинили королевский двор в расизме и предвзятом отношении, однако эксперты уличили пару во лжи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды, монархи