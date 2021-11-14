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https://sputnik-georgia.ru/20211114/skandalnoe-intervyu-megan-markl-i-printsa-garri-propalo-s-youtube-kanala-opry-uinfri-262021176.html
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри
Таинственное исчезновение скандального видеоинтервью с герцогами Сассекскими заинтриговало весь мир 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T15:02+0400
2021-11-14T15:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
меган маркл
светская хроника
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри, исчезло из YouTube.Как интервью пропало из YouTube канала Опры – пока неизвестно. Возможно, сама телеведущая удалила видео или оно исчезло по другой причине.Королевские эксперты, в свою очередь, предполагают, что телеведущая удалила ролик, потому что ей стыдно за сотрудничество с герцогами Сассекскими, так как самочувствие королевы Великобритании Елизаветы II могло ухудшиться из-за скандальной беседы.СМИ же выдвинули версию о том, что Опра Уинфри могла поссориться с супругами.Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри собрало более 17 миллионов просмотров и стало один из самых рейтинговых на канале ведущей. В интервью супруги обвинили королевский двор в расизме и предвзятом отношении, однако эксперты уличили пару во лжи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды, монархи

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри

15:02 14.11.2021
© AFP / JOE PUGLIESEПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© AFP / JOE PUGLIESE
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Таинственное исчезновение скандального видеоинтервью с герцогами Сассекскими заинтриговало весь мир
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри, исчезло из YouTube.
Как интервью пропало из YouTube канала Опры – пока неизвестно. Возможно, сама телеведущая удалила видео или оно исчезло по другой причине.
© AP Photo / Matt DunhamПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Принц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Matt Dunham
Королевские эксперты, в свою очередь, предполагают, что телеведущая удалила ролик, потому что ей стыдно за сотрудничество с герцогами Сассекскими, так как самочувствие королевы Великобритании Елизаветы II могло ухудшиться из-за скандальной беседы.
СМИ же выдвинули версию о том, что Опра Уинфри могла поссориться с супругами.
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри собрало более 17 миллионов просмотров и стало один из самых рейтинговых на канале ведущей. В интервью супруги обвинили королевский двор в расизме и предвзятом отношении, однако эксперты уличили пару во лжи.
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