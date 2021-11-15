https://sputnik-georgia.ru/20211115/k-ofisu-girchi-prinesli-musor-i-ostavili-netsenzurnye-nadpisi-v-podezde-262069346.html

К офису "Гирчи" принесли мусор и оставили нецензурные надписи в подъезде

К офису "Гирчи" принесли мусор и оставили нецензурные надписи в подъезде

Лидер "Гирчи" считает, что таким образом недоброжелатели хотели ответить на акт неповиновения партии 15.11.2021, Sputnik Грузия

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зураб джапаридзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Неизвестные принесли мусор к офису оппозиционной партии "Гирчи - Больше Свободы" и оставили оскорбительные надписи на стенах здания.Лидер партии, депутат парламента Грузии Зураб Джапаридзе опубликовал фотографии случившегося на своей странице в соцсети Facebook. По информации Джапаридзе, здание, где расположен офис партии, является памятником культурного наследия.Депутат прямо указал на Службу государственной безопасности Грузии, которая, по его словам, тем самым ответила на "акт неповиновения" членов партии. При этом он добавил, что у авторов ответной акции нет фантазии, и отметил, что тем самым оппозиционеров не остановить.Акция "Гирчи" прошла 12 ноября сразу в шести городах Грузии. Участники акции своими машинами заблокировали входы в здания Службы государственной безопасности Грузии.Протестующие обклеил лобовое стекло и окна машины плакатами с надписями "Не даю комментариев, обращайтесь в пресс-службу", намекая на то, что оппозиционеры часто получают подобные ответы от полицейских во время акций протеста.Авторы "акта неповиновения" требовали назначения внеочередных парламентских выборов следующей весной, проведения их по полностью пропорциональной системе с 2-процентным барьером и перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в городскую многопрофильную клинику.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, партия "гирчи", зураб джапаридзе, возвращение и арест саакашвили