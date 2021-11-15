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https://sputnik-georgia.ru/20211115/morgenshterna-otmenili-pochemu-imya-repera-ischezlo-s-afishi-shou-russkiy-nindzya-262014378.html
Моргенштерна "отменили"? Почему имя рэпера исчезло с афиши шоу "Русский ниндзя"
Моргенштерна "отменили"? Почему имя рэпера исчезло с афиши шоу "Русский ниндзя"
Скандал с праздником Победы, похоже, сыграл с рэпером злую шутку. И некоторые на этом прилично "хайпуют" 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T07:07+0400
2021-11-15T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
9 мая
ксения собчак
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн исчез с афиш проекта "Русский ниндзя": в Сети решили, что артиста отстранили от работы над проектом.Премьера проекта должна была состоятся в октябре, а в качестве ведущих предстать Моргенштерна, блогер Ида Галич и регбист Василий Артемьев. Однако после скандала рэпера с его высказыванием о Дне Победы премьера была перенесена на 22 ноября.Более того, на афише проекта теперь изображены Галич и Артемьев, в качестве третьего ведущего – человек в маске. Произошедшее обсуждается в Интернете, а журналист Ксения Собчак, в интервью с которой и сказал скандальные слова Моргенштерн, считает, что это всего лишь пиар-ход."Да, у них были проблемы — и из-за этих проблем перенесли премьеру с 27 октября на 22 ноября, но теперь это просто *** [хитрая] пиар-компания. Моргенштерна никто не удалял, он есть в выпусках, ведет себе спокойненько шоу вместе с Галич. Сейчас это просто привлечение внимания — решили хайпануть на том, что его нет на афише, чтобы все вокруг написали "Моргена не будет", — считает Собчак.Напомним, скандал вокруг Моргенштерна возник в октябре после его интервью Ксении Собчак. 23-летний рэпер неожиданно резко высказался о том, что 9 мая правительство выделяет огромные суммы на празднование памятной даты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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9 мая, ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерна "отменили"? Почему имя рэпера исчезло с афиши шоу "Русский ниндзя"

07:07 15.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Скандал с праздником Победы, похоже, сыграл с рэпером злую шутку. И некоторые на этом прилично "хайпуют"
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн исчез с афиш проекта "Русский ниндзя": в Сети решили, что артиста отстранили от работы над проектом.
Премьера проекта должна была состоятся в октябре, а в качестве ведущих предстать Моргенштерна, блогер Ида Галич и регбист Василий Артемьев. Однако после скандала рэпера с его высказыванием о Дне Победы премьера была перенесена на 22 ноября.
Более того, на афише проекта теперь изображены Галич и Артемьев, в качестве третьего ведущего – человек в маске. Произошедшее обсуждается в Интернете, а журналист Ксения Собчак, в интервью с которой и сказал скандальные слова Моргенштерн, считает, что это всего лишь пиар-ход.
"Да, у них были проблемы — и из-за этих проблем перенесли премьеру с 27 октября на 22 ноября, но теперь это просто *** [хитрая] пиар-компания. Моргенштерна никто не удалял, он есть в выпусках, ведет себе спокойненько шоу вместе с Галич. Сейчас это просто привлечение внимания — решили хайпануть на том, что его нет на афише, чтобы все вокруг написали "Моргена не будет", — считает Собчак.
Напомним, скандал вокруг Моргенштерна возник в октябре после его интервью Ксении Собчак. 23-летний рэпер неожиданно резко высказался о том, что 9 мая правительство выделяет огромные суммы на празднование памятной даты.
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