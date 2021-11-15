https://sputnik-georgia.ru/20211115/morgenshterna-otmenili-pochemu-imya-repera-ischezlo-s-afishi-shou-russkiy-nindzya-262014378.html

Моргенштерна "отменили"? Почему имя рэпера исчезло с афиши шоу "Русский ниндзя"

Моргенштерна "отменили"? Почему имя рэпера исчезло с афиши шоу "Русский ниндзя"

Скандал с праздником Победы, похоже, сыграл с рэпером злую шутку. И некоторые на этом прилично "хайпуют" 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T07:07+0400

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2021-11-15T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн исчез с афиш проекта "Русский ниндзя": в Сети решили, что артиста отстранили от работы над проектом.Премьера проекта должна была состоятся в октябре, а в качестве ведущих предстать Моргенштерна, блогер Ида Галич и регбист Василий Артемьев. Однако после скандала рэпера с его высказыванием о Дне Победы премьера была перенесена на 22 ноября.Более того, на афише проекта теперь изображены Галич и Артемьев, в качестве третьего ведущего – человек в маске. Произошедшее обсуждается в Интернете, а журналист Ксения Собчак, в интервью с которой и сказал скандальные слова Моргенштерн, считает, что это всего лишь пиар-ход."Да, у них были проблемы — и из-за этих проблем перенесли премьеру с 27 октября на 22 ноября, но теперь это просто *** [хитрая] пиар-компания. Моргенштерна никто не удалял, он есть в выпусках, ведет себе спокойненько шоу вместе с Галич. Сейчас это просто привлечение внимания — решили хайпануть на том, что его нет на афише, чтобы все вокруг написали "Моргена не будет", — считает Собчак.Напомним, скандал вокруг Моргенштерна возник в октябре после его интервью Ксении Собчак. 23-летний рэпер неожиданно резко высказался о том, что 9 мая правительство выделяет огромные суммы на празднование памятной даты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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9 мая, ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес