https://sputnik-georgia.ru/20211116/poklonniki-akhnuli-agata-mutsenietse-rasstalas-s-dlinnymi-volosami---262108833.html

Поклонники ахнули: Агата Муцениеце рассталась с длинными волосами

Поклонники ахнули: Агата Муцениеце рассталась с длинными волосами

Далеко не все оценили новый образ бывшей жены Павла Прилучного и решили прокомментировать ее преображение 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T13:22+0400

2021-11-16T13:22+0400

2021-11-16T13:22+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

агата муцениеце

павел прилучный

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Российская актриса Агата Муцениеце шокировала поклонников: звезда сериала "Закрытая школа" рассталась с длинными волосами. Фанаты полюбили Муцениеце за искренность, улыбку и чувство юмора. Мама двоих детей успевает не только растить детей, сниматься в фильмах и вести шоу на Ютуб, но и участвовать в проекте "Ледниковый период". Одно оставалось неизменным - внешность актрисы, которая никогда не меняла свою прическу. Но недавно Агата решила удивить фанатов и похвасталась результатами своего преображения: актриса показала себя с новой, короткой стрижкой в сторис Инстаграм. "Друзья, хотела кудри накрутить и сожгла волосы. Что теперь делать?" - спросила она в опросе. Поклонники ахнули, так как не были готовы к столь радикальным переменам, но позже успокоились - на следующем видео Агата предстала со своей привычной прической. Видимо, звезда просто побаловалась с париком в гримерной. В любом случае, образ пришелся по вкусу далеко не всем подписчикам: только 5% подписчиков проголосовали за новую прическу звезды. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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агата муцениеце , павел прилучный, российский шоу-бизнес