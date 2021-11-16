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https://sputnik-georgia.ru/20211116/poklonniki-akhnuli-agata-mutsenietse-rasstalas-s-dlinnymi-volosami---262108833.html
Поклонники ахнули: Агата Муцениеце рассталась с длинными волосами
Поклонники ахнули: Агата Муцениеце рассталась с длинными волосами
Далеко не все оценили новый образ бывшей жены Павла Прилучного и решили прокомментировать ее преображение 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T13:22+0400
2021-11-16T13:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
агата муцениеце
павел прилучный
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Российская актриса Агата Муцениеце шокировала поклонников: звезда сериала "Закрытая школа" рассталась с длинными волосами. Фанаты полюбили Муцениеце за искренность, улыбку и чувство юмора. Мама двоих детей успевает не только растить детей, сниматься в фильмах и вести шоу на Ютуб, но и участвовать в проекте "Ледниковый период". Одно оставалось неизменным - внешность актрисы, которая никогда не меняла свою прическу. Но недавно Агата решила удивить фанатов и похвасталась результатами своего преображения: актриса показала себя с новой, короткой стрижкой в сторис Инстаграм. "Друзья, хотела кудри накрутить и сожгла волосы. Что теперь делать?" - спросила она в опросе. Поклонники ахнули, так как не были готовы к столь радикальным переменам, но позже успокоились - на следующем видео Агата предстала со своей привычной прической. Видимо, звезда просто побаловалась с париком в гримерной. В любом случае, образ пришелся по вкусу далеко не всем подписчикам: только 5% подписчиков проголосовали за новую прическу звезды. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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агата муцениеце , павел прилучный, российский шоу-бизнес

Поклонники ахнули: Агата Муцениеце рассталась с длинными волосами

13:22 16.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Далеко не все оценили новый образ бывшей жены Павла Прилучного и решили прокомментировать ее преображение
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Российская актриса Агата Муцениеце шокировала поклонников: звезда сериала "Закрытая школа" рассталась с длинными волосами.
Фанаты полюбили Муцениеце за искренность, улыбку и чувство юмора. Мама двоих детей успевает не только растить детей, сниматься в фильмах и вести шоу на Ютуб, но и участвовать в проекте "Ледниковый период". Одно оставалось неизменным - внешность актрисы, которая никогда не меняла свою прическу.
Но недавно Агата решила удивить фанатов и похвасталась результатами своего преображения: актриса показала себя с новой, короткой стрижкой в сторис Инстаграм.
"Друзья, хотела кудри накрутить и сожгла волосы. Что теперь делать?" - спросила она в опросе.
Поклонники ахнули, так как не были готовы к столь радикальным переменам, но позже успокоились - на следующем видео Агата предстала со своей привычной прической. Видимо, звезда просто побаловалась с париком в гримерной.
В любом случае, образ пришелся по вкусу далеко не всем подписчикам: только 5% подписчиков проголосовали за новую прическу звезды.
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