https://sputnik-georgia.ru/20211110/razdayte-etim-lyudyam-oruzhie-vmesto-byulleteney-i-oni-perestrelyayut-drug-druga-261934871.html

"Раздайте этим людям оружие вместо бюллетеней, и они перестреляют друг друга!"

"Раздайте этим людям оружие вместо бюллетеней, и они перестреляют друг друга!"

Так образно, но точно эксперт Паата Закареишвили охарактеризовал в газете "Резонанси" (1.11) борьбу двух ведущих грузинских партий на выборах в органы местного... 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T09:32+0400

2021-11-10T09:32+0400

2021-11-10T09:40+0400

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После подсчета бюллетеней – набившая оскомину картина. "Мечта" празднует – оппозиция результатов не признает ("Резонанси", 1.11). Довод протестующих – фальсификация. Впрочем, число голосов, судя по всему, никого не волнует. Каждый считает себя победителем, не сомневаясь – электорат поддержит. Политический процесс в стране давно утратил здравый смысл, а избирателей из его участников превратили в тех, кто делает не выбор, а ставку.Идеология, программа, опыт значения не имеют. Это причуда, каприз, упрямство, но только не политика. Проголосую за кого угодно, лишь бы не за того, кого не хочу ("Квирис палитра",1-7.11).Торжество с примесью осадка, или Цаленджиха как шаг к коалиционной демократииКандидатов в Грузии выдвигают исключительно по партийному принципу. Иначе чем объяснить, что на мэра Поти баллотировался Гиги Угулава, а Кутаиси – Хатия Деканоидзе?! Ничто их с этими городами не связывает, недоумевает аналитик Сандро Твалчрелидзе. И соглашается с президентом страны – пропорциональная система себя не оправдала (Кирис палитра"). Обезличивая критерии, она лишь усугубляет напряженность и противостояние.Политическая борьба обрела характер ристалища. К тому же, начисто лишенного рыцарского благородства. Гварамия обозвал сторонников "Мечты" биомассой, и это возмутило не скрывающую симпатий к власти "Сакартвелос Республику" (1.11). На выборах победила народная мудрость, ликуя, утверждает газета. Тем временем коллеги из "Асавал-Дасавали" (1-7.11) бросают в лицо оппозиции: "Все вы дерьмо!""Ахали таоба" назвала реакцию некоторых членов правящей команды "злобным счастьем". Лицо Ираклия Кобахидзе выражало торжество – мы вас разгромили и теперь обратим в пыль (1.11). Умиляют, правда, и "убедительные" аргументы оппонентов. "Мечта" явно с выборами намухлевала, потому что сцену рядом с офисом разобрали и отказались от фейерверка (3.11).Оценки разные, однако трудно не согласится с Гией Хухашвили: вояж Саакашвили лишил оппозицию минимум 5-7 процентов голосов ("Квирис палитра"). Уточним – речь не о "Нацдвижении", а об оппозиции в целом, включая партию Гахария. Не объявись экс-президент, "Мечте" вряд ли удалось бы одолеть 43-процентый барьер, уверен эксперт ("Версия", 3-9.11).Националы победили лишь в гонке за кресло мэра Цаленджиха. Но "Грузия и мир" (3-9.11) и это расценила как катастрофу. Оппозиция, напротив, объявила, что намерена превратить райцентр в европейский город. Мамука Хазарадзе пообещал купить здесь дом и переехать на жительство. Ника Гварамия сказал, что поменяет юридический адрес телекомпании "Мтавари архи", а Анзор Мелия – что откроет медицинский центр ("Резонанси", 5.11). Лучше и не придумаешь!Цаленджиха, по мнению экспертов, получил хороший шанс стать лабораторией коалиционной демократии. В районное сакребуло депутатов от "Мечты" и "Нацдвижения" прошло поровну – по 11. Их дополняют четверо членов гахариевской "За Грузию" и один представитель "Лело" (1.11). Важно, чтобы дело не ограничилось лозунгом "Развитие свободному городу свободного народа!" (5.11) и чтобы энергия была направлена в конструктивное русло, а не кому-то вопреки. Тогда есть надежда, что Цаленджиха не разделит судьбу Нью-Васюков из романа известных сатириков…198 методов ненасильственной смены властиА такие опасения есть, поскольку в поведении оппозиции часто не прослеживается следов логики. Теперь лидеры "Нацдвижения" заговорили о "мирной революции". А Михаил Саакашвили, похоже, искренне верит, что народ освободит его из тюрьмы. Мы должны готовиться к генеральному штурму, призывает он в своем очередном обращении ("Резонанси", 5.11), хотя выборы, вроде бы, остались позади.В парламенте наш голос не слышен, он слышен на улице, заявляет одна из активистов националов Нона Мамулашвили ("Ахали таоба", 1.11). Добавив, вхождение в него было ошибкой. Но если поводом для отказа от мандатов стала фальсификация местных выборов, то следует покинуть и районные законодательные собрания, размышляет эксперт Гия Абашидзе ("Резонанси", 3.11). Получается, рано Ника Гварамия заговорил о смене юридического адреса телекомпании – ведь было бы логично и цаленджихскому мэру-националу уйти в знак протеста со своего поста.Оппозиционные депутаты официальные атрибуты власти используют довольно своеобразно. Некоторые эксперты подозревают, что мандат им нужен только как пропуск для посещения в тюрьме экс-президента или для голодовки в здании парламента (5.11). Правящая команда грязно манипулирует состоянием голодающего экс-президента, возмущается адвокат Саакашвили Бека Басилая ("Ахали таоба", 5.11). Но не меньше манипулируют им и его сторонники.Радикалы, похоже, взяли на вооружение книгу Джина Шарпа "Как устроить революцию – 198 методов ненасильственных действий" (5.11). Однако мирных революций не бывает, категорически возражает писатель Котэ Джандиери ("Квинрис палитра"). При этом служба государственной безопасности уже ведет расследование по статье 315 Уголовного кодекса Грузии (4.11).Уличные протесты вышли на второй круг, но, по мнению Гии Абесадзе, это недальновидная стратегия. Акции лишь повышают мобильность граждан и способствуют обострению пандемии, добавляет заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния (4.11). Часть концерта – иронически признает оппозиционер Яго Хвичия, и чем раньше мы уйдем, тем будет лучше (2.11).Ох уж этот роковой ноябрь!..Другое дело, что у многих аналитиков возникает вопрос, кто за всем этим стоит? "Грузинская мечта" пытается получить однопартийный парламент, подозревает Леван Алапишвили ("Ахали таоба", 3.11), а часть оппозиционных депутатов своим бойкотом намеренно или неосознанно ей в этом содействует. Преследуя "Национальное движение", правящая партия фактически перестала управлять страной (1.11) и получила возможность отвлекать внимание на менее важные темы.Так, шпаги теперь схлестнулись на том, действительно ли экс-президент ничего не ест? Значительной части населения вообще непонятен смысл этой крайне экстремальной акции, хотя почти никто в обществе ухудшению состояния здоровья Саакашвили не рад. Тем более, что голодовки стали компонентом политики, и ничего хорошего это не сулит.Сложные процессы начались, суда по всему, и внутри ЕНД. После провала партии на выборах, Саакашвили, по мнению "Версии", взял верх в негласной внутрипартийной борьбе. Газеты гадают: какая судьба постигнет Нику Мелия? Если националы решили убрать его с поста председателя, то лучшего повода, чем проигранные выборы, им не найти ("Резонанси", 2.11). На замену, по слухам, уже прочат Гию Барамидзе и даже старшего сына Саакашвили – Эдуарда (3.11).Заметим, в Грузии не исключены самые неожиданные повороты и решения. И потому вряд ли кто готов однозначно ответить на вопрос: каким станет для нас "роковой ноябрь" ("Версия")?..РазноеВ Академии наук страны открыт бюст бывшему президенту, а затем почетному президенту главного храма науки Грузии, академику Тамазу Гамкрелидзе. Он активно способствовал выходу грузинской науки на мировой уровень и обретению политической независимости. ("Сакартвелос Республика", 1.11)Завершились ремонтные работы в Национальной галерее страны. Первыми в обновленном демонстрационном зале будут выставлены произведения Нико Пиросмани и Ираклия Парджиани. Шедевры предоставлены Музеем искусств и фондом имени Парджиани. ("Ахали таоба", 5.11)Эксцентричные выходки известных диктаторов у многих вызывают любопытство. Президент Центрально-Африканской Республики Жан Бокаса мог ни в чем себе не отказывать, однако решил официально объявить себя императором. Николае Чаушеску присвоил звание полковника румынской армии любимой собаке. А ливийский лидер Муаммар Каддафи, имея десятки резиденций, проводил встречи на высшем уровне в бедуинском шатре. ("Квирис палитра")Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html

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https://sputnik-georgia.ru/20211105/krizis-v-gruzii-end-trebuet-svobody-dlya-saakashvili-i-novykh-vyborov-261827955.html

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https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-tbilisi-otremontirovali-natsionalnuyu-galereyu---foto-261699363.html

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