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https://sputnik-georgia.ru/20211117/chudesnogo-gruzina-ne-budet-spektakl-pro-stalina-s-uchastiem-buzovoy-snyali-s-repertuara-262159221.html
"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
Не оправдал надежд - "Чудесного грузина" и еще несколько спектаклей сняли с репертуара МХАТа им. Горького 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T18:44+0400
2021-11-17T18:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
иосиф сталин
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Нашумевший спектакль "Чудесный грузин" о молодых годах революционера Иосифа Сталина с участием исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой сняли с репертуара во МХАТе им. Горького.Бузова стала звездой постановки о Сталине, премьера которой прошла летом этого года. Однако, несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, спектакль не оправдал надежд. И новый генеральный директор театра Владимир Кехман снял постановку с репертуара. "Один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", — сказал Кехман в интервью журналу Forbes.Участие Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" наделало много шума - с тех пор публика, коллеги и поклонники звезды шумно обсуждают качество ее игры, гонорар, дальнейшую карьеру и другие подробности скандального сотрудничества с МХАТом.Премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург - Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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иосиф сталин, ольга бузова, российский шоу-бизнес

"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара

18:44 17.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"
Ольга Бузова в спектакле Чудесный грузин - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Не оправдал надежд - "Чудесного грузина" и еще несколько спектаклей сняли с репертуара МХАТа им. Горького
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Нашумевший спектакль "Чудесный грузин" о молодых годах революционера Иосифа Сталина с участием исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой сняли с репертуара во МХАТе им. Горького.
Бузова стала звездой постановки о Сталине, премьера которой прошла летом этого года. Однако, несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, спектакль не оправдал надежд. И новый генеральный директор театра Владимир Кехман снял постановку с репертуара.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Чудесный грузин"
Премьера спектакля Чудесный грузин - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Премьера спектакля "Чудесный грузин"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
"Один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", — сказал Кехман в интервью журналу Forbes.
Участие Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" наделало много шума - с тех пор публика, коллеги и поклонники звезды шумно обсуждают качество ее игры, гонорар, дальнейшую карьеру и другие подробности скандального сотрудничества с МХАТом.
Премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург - Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.
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