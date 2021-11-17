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"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Не оправдал надежд - "Чудесного грузина" и еще несколько спектаклей сняли с репертуара МХАТа им. Горького
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Нашумевший спектакль "Чудесный грузин" о молодых годах революционера Иосифа Сталина с участием исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой сняли с репертуара во МХАТе им. Горького.
Бузова стала звездой постановки о Сталине, премьера которой прошла летом этого года. Однако, несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, спектакль не оправдал надежд. И новый генеральный директор театра Владимир Кехман снял постановку с репертуара.
Премьера спектакля "Чудесный грузин"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", — сказал Кехман в интервью журналу Forbes.
Участие Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" наделало много шума - с тех пор публика, коллеги и поклонники звезды шумно обсуждают качество ее игры, гонорар, дальнейшую карьеру и другие подробности скандального сотрудничества с МХАТом.
Премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург - Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.
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