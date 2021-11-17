https://sputnik-georgia.ru/20211117/chudesnogo-gruzina-ne-budet-spektakl-pro-stalina-s-uchastiem-buzovoy-snyali-s-repertuara-262159221.html

"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара

"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара

Не оправдал надежд - "Чудесного грузина" и еще несколько спектаклей сняли с репертуара МХАТа им. Горького 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T18:44+0400

2021-11-17T18:44+0400

2021-11-17T18:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

иосиф сталин

ольга бузова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252027637_0:109:3189:1903_1920x0_80_0_0_1a108b9eacd7483a4350278fad30fed1.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Нашумевший спектакль "Чудесный грузин" о молодых годах революционера Иосифа Сталина с участием исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой сняли с репертуара во МХАТе им. Горького.Бузова стала звездой постановки о Сталине, премьера которой прошла летом этого года. Однако, несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, спектакль не оправдал надежд. И новый генеральный директор театра Владимир Кехман снял постановку с репертуара. "Один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", — сказал Кехман в интервью журналу Forbes.Участие Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" наделало много шума - с тех пор публика, коллеги и поклонники звезды шумно обсуждают качество ее игры, гонорар, дальнейшую карьеру и другие подробности скандального сотрудничества с МХАТом.Премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург - Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иосиф сталин, ольга бузова, российский шоу-бизнес