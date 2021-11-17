https://sputnik-georgia.ru/20211117/golodovka-v-podderzhku-saakashvili-k-protestu-prisoedinilis-deputaty-natsdvizheniya-v-poti-262156196.html
Голодовка в поддержку Саакашвили: к протесту присоединились депутаты "Нацдвижения" в Поти
Голодовка в поддержку Саакашвили: к протесту присоединились депутаты "Нацдвижения" в Поти
Главное требование протестующих - перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:41+0400
2021-11-17T17:41+0400
2021-11-17T17:41+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Депутаты потийского сакребуло (районное собрание) от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку вслед за своими коллегами в Зугдиди, Рустави и Тбилиси.Члены "Нацдвижения", а также лидер партии "Дроа" Элене Хоштария и оперный певец Паата Бурчуладзе голодают с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую.В Поти голодающие с теми же требованиями расположились в комнате фракции.При этом она отметила, что пока голодают три человека, однако их число может расшириться.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 48-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили
Голодовка в поддержку Саакашвили: к протесту присоединились депутаты "Нацдвижения" в Поти
Главное требование протестующих - перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Депутаты потийского сакребуло (районное собрание) от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку вслед за своими коллегами в Зугдиди, Рустави и Тбилиси.
Члены "Нацдвижения", а также лидер партии "Дроа" Элене Хоштария и оперный певец Паата Бурчуладзе голодают с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую.
В Поти голодающие с теми же требованиями расположились в комнате фракции.
"Новоизбранные члены сакребуло приняли решение обратиться к крайней мере протеста и начать голодовку",- сказала член местной организации "Нацдвижения" Дареджан Цхвитария.
При этом она отметила, что пока голодают три человека, однако их число может расшириться.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 48-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.
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