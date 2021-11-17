https://sputnik-georgia.ru/20211117/burchuladze-budet-golodat-v-pidzhake-saakashvili-262134886.html

Бурчуладзе будет голодать в пиджаке Саакашвили

Бурчуладзе будет голодать в пиджаке Саакашвили

В поддержку экс-президента Грузии голодовку начали депутаты парламента, члены сакребуло, политики, врачи. Сам Саакашвили голодает уже 48 дней 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T10:38+0400

2021-11-17T10:38+0400

2021-11-17T11:03+0400

новости

грузия

паата бурчуладзе

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Всемирный бас, как называют Паату Бурчуладзе, присоединился к голодовке с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную клинику.Саакашвили объявил голодовку в день задержания в Грузии, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против себя - сфабрикованными. В связи с риском ухудшения здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Омбудсмен Грузии намерен стать стороной в рассмотрении дела Саакашвили в ЕСПЧ>>Всемирно известный оперный певец начал голодовку в Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси. Перед камерами певец снял один из пиджаков экс-президента, который был представлен в качестве экспоната в библиотеке, и надел его, заявив, что будет голодать в нем.Обращаясь к Саакашвили, Бурчуладзе сказал: "этот пиджак - ваше продолжение, и вы будете путешествовать в нем по всему миру, чтобы представлять Грузию как успешную страну".Дорогостоящие пиджаки и другие предметы роскоши фигурируют в деле о нецелевой трате бюджетных средств, которое возбуждено против экс-президента Михаила Саакашвили. Речь идет о растрате около 9 миллионов лари.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182 УК Грузии).Всего против экс-президента было возбуждено пять уголовных дел. По двум из них он признан виновным, еще три в стадии рассмотрения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/narodnyy-zaschitnik-gruzii-sozvala-gruppu-ekspertov-chtoby-otslezhivat-sostoyanie-saakashvili-262124658.html

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новости, грузия, паата бурчуладзе, голодовка, возвращение и арест саакашвили