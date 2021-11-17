Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211117/burchuladze-budet-golodat-v-pidzhake-saakashvili-262134886.html
Бурчуладзе будет голодать в пиджаке Саакашвили
Бурчуладзе будет голодать в пиджаке Саакашвили
В поддержку экс-президента Грузии голодовку начали депутаты парламента, члены сакребуло, политики, врачи. Сам Саакашвили голодает уже 48 дней 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T10:38+0400
2021-11-17T11:03+0400
новости
грузия
паата бурчуладзе
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24242/62/242426227_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_90e260cecfd29e86076d359280d839c6.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Всемирный бас, как называют Паату Бурчуладзе, присоединился к голодовке с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную клинику.Саакашвили объявил голодовку в день задержания в Грузии, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против себя - сфабрикованными. В связи с риском ухудшения здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Омбудсмен Грузии намерен стать стороной в рассмотрении дела Саакашвили в ЕСПЧ&gt;&gt;Всемирно известный оперный певец начал голодовку в Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси. Перед камерами певец снял один из пиджаков экс-президента, который был представлен в качестве экспоната в библиотеке, и надел его, заявив, что будет голодать в нем.Обращаясь к Саакашвили, Бурчуладзе сказал: "этот пиджак - ваше продолжение, и вы будете путешествовать в нем по всему миру, чтобы представлять Грузию как успешную страну".Дорогостоящие пиджаки и другие предметы роскоши фигурируют в деле о нецелевой трате бюджетных средств, которое возбуждено против экс-президента Михаила Саакашвили. Речь идет о растрате около 9 миллионов лари.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182 УК Грузии).Всего против экс-президента было возбуждено пять уголовных дел. По двум из них он признан виновным, еще три в стадии рассмотрения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/narodnyy-zaschitnik-gruzii-sozvala-gruppu-ekspertov-chtoby-otslezhivat-sostoyanie-saakashvili-262124658.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24242/62/242426227_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_009ff3c3ae07fc96c8a8465827406784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, паата бурчуладзе, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Бурчуладзе будет голодать в пиджаке Саакашвили

10:38 17.11.2021 (обновлено: 11:03 17.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПаата Бурчуладзе
Паата Бурчуладзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
В поддержку экс-президента Грузии голодовку начали депутаты парламента, члены сакребуло, политики, врачи. Сам Саакашвили голодает уже 48 дней
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Всемирный бас, как называют Паату Бурчуладзе, присоединился к голодовке с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную клинику.
Саакашвили объявил голодовку в день задержания в Грузии, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против себя - сфабрикованными. В связи с риском ухудшения здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября.
Омбудсмен Грузии намерен стать стороной в рассмотрении дела Саакашвили в ЕСПЧ>>
Всемирно известный оперный певец начал голодовку в Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси. Перед камерами певец снял один из пиджаков экс-президента, который был представлен в качестве экспоната в библиотеке, и надел его, заявив, что будет голодать в нем.
"На мне один из пиджаков Михаила Саакашвили, и я хочу, чтобы этот пиджак продолжал жить. Хочется пожелать, чтобы этот пиджак как можно скорее нашел своего хозяина, и так оно и будет", - заявил звезда оперной сцены.
Обращаясь к Саакашвили, Бурчуладзе сказал: "этот пиджак - ваше продолжение, и вы будете путешествовать в нем по всему миру, чтобы представлять Грузию как успешную страну".
Народный защитник Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
Вчера, 19:01
Дорогостоящие пиджаки и другие предметы роскоши фигурируют в деле о нецелевой трате бюджетных средств, которое возбуждено против экс-президента Михаила Саакашвили. Речь идет о растрате около 9 миллионов лари.
Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182 УК Грузии).
Всего против экс-президента было возбуждено пять уголовных дел. По двум из них он признан виновным, еще три в стадии рассмотрения.

Читайте также:

Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео
"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии
ЕСПЧ объяснил решение по вопросу Саакашвили
Минздрав Грузии: тюремная больница, где содержится Саакашвили, соответствует стандартам
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:59Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари
13:44Грузинский Минкульт отреставрирует поместье Левиль во Франции
13:29Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем
13:24Шум в Зугдидском сакребуло – голодающая оппозиция заняла зал заседаний
13:14Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили
12:59Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы
12:44Кварацхелия попал в символическую сборную отборочной группы "В" ЧМ-2022 по футболу
12:29На укрепление аварийных домов в Рустави выделят более 4 млн лари
11:59"Литература объединяет": в Тбилиси прошел вечер российской поэтессы Елены Исаевой
11:43Ковид-статистика Грузия: процесс вакцинации от коронавируса активизировался
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 732
10:38Бурчуладзе будет голодать в пиджаке Саакашвили
10:23В Грузии вводятся новые правила дорожного движения для мопедов и велосипедов
10:07Сколько средств будет выделено на борьбу с пандемией в Грузии в 2022 году
09:36"Барселона" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
09:20Курс лари на среду – 3,1489 GEL/$1
09:01Сколько денег переводят мигранты в Грузию - новая статистика
08:31Ученые назвали животных, которые могут быть переносчиками коронавируса
08:02Экспорт фундука принес Грузии почти 60 млн долларов
07:32Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси