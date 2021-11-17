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Президент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
Президент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
Глава государства подчеркнула, что нынешние власти не должны уподобиться своим предшественникам 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T18:11+0400
2021-11-17T18:11+0400
2021-11-17T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила распространение видеокадров этапирования экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу, об этом глава государства заявила на специальном брифинге в среду.Специальная пенитенциарная служба 11 ноября распространила два эпизода видеокадров этапирования Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как Саакашвили отказывается выходить из машины скорой помощи и оскорбляет конвой, а на вторых - как его силой заводят в тюремную больницу.Глава государства подчеркнула, что нынешние власти не должны уподобиться своим предшественникам - партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили. Таким образом президент напомнила обществу о жестоком обращении с заключенными в период президентства Саакашвили. "Равнодушие, насмешки, подшучивание и оскорбления неприемлемы не только для меня, но и для всего общества", - сказала Зурабишвили.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 1 октября - в день своего ареста. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам президент и его сторонники требовали его перевода в гражданскую клинику.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили
Президент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
18:11 17.11.2021 (обновлено: 19:40 17.11.2021)
Глава государства подчеркнула, что нынешние власти не должны уподобиться своим предшественникам
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила распространение видеокадров этапирования экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу, об этом глава государства заявила на специальном брифинге в среду.
Специальная пенитенциарная служба 11 ноября распространила два эпизода видеокадров этапирования Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как Саакашвили отказывается выходить из машины скорой помощи и оскорбляет конвой, а на вторых - как его силой заводят в тюремную больницу.
"Достоинство бывшего президента должно быть защищено, несмотря на его поведение, так как бывший президент все равно связан с государством, и этот статус надо уважать. Соответственно, распространение кадров, порочащих честь и достоинство, для меня, как президента Грузии, категорически неприемлемо", - сказала Зурабишвили.
Глава государства подчеркнула, что нынешние власти не должны уподобиться своим предшественникам - партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили. Таким образом президент напомнила обществу о жестоком обращении с заключенными в период президентства Саакашвили.
"Равнодушие, насмешки, подшучивание и оскорбления неприемлемы не только для меня, но и для всего общества", - сказала Зурабишвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 1 октября - в день своего ареста. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам президент и его сторонники требовали его перевода в гражданскую клинику.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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