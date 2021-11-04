https://sputnik-georgia.ru/20211104/k-marafonu-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-prisoedinyaetsya-prezident-gruzii-261789984.html

Президент Грузии будет ездить по регионам и агитировать за вакцинацию от коронавируса

Президент Грузии будет ездить по регионам и агитировать за вакцинацию от коронавируса

Саломе Зурабишвили сама изъявила желание вместе с медиками ездить по регионам и призывать население вакцинироваться от коронавируса 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T14:47+0400

2021-11-04T14:47+0400

2021-11-04T15:22+0400

пятая волна

новости

грузия

президент грузии

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1e/252165963_0:157:2000:1282_1920x0_80_0_0_7b84af9f57cd67084099ae229a0de01a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подключается к марафону вакцинации в регионах, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе>>Марафон вакцинации стартовал в Грузии в середине октября и продлится до конца года. На первом этапе специалисты проводят разъяснительную работу в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек. Только за десять дней марафона в Восточной Грузии были привиты 2,5 тысячи человек.По решению Координационного совета, марафон будет проходить не только в селах, но и в десяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Гори, Ахалцихе, Зугдиди, Поти и Озургети, чтобы приблизить показатели вакцинации населения к запланированным 60%.На сегодняшний день двумя дозами от коронавируса вакцинировано 33,1% взрослого населения Грузии.Накануне глава государства провела специальный брифинг, на котором выразила озабоченность эпидситуацией в стране и выступила с рядом инициатив. Она высказалась за введение обязательной вакцинации для групп риска, ковид-паспортов для посещения массовых мероприятий и платного лечения от коронавируса для невакцинированных граждан.За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 5 206 новых случаев инфекции, скончались 53 пациента. Привились 3 469 человек. Эксперты прогнозируют ухудшение эпидситуации.Читайте такжеГрузия на пороге "ковид-геноцида"? - эксперт призывает население вакцинироватьсяЭпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталяхКовид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионовПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/prezident-privala-pravitelstvo-gruzii-k-strogosti-v-borbe-s-pandemiey-261773929.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, президент грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19