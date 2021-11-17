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ЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры

ЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры

Что касается новых сакребуло 64 городов, то они должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря 17.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Второй срок на посту мэра Тбилиси Кахи Каладзе начнется 24 ноября, для остальных избранных во втором туре мэров 19 городов и районов – 21 ноября, сообщает ЦИК Грузии.Второй тур выборов мэров 20 городов, а также отдельных депутатов местных совещательных органов – сакребуло прошел 30 октября.По информации Центральной избирательной комиссии, мэры вступят в свои полномочия на 11-й день после оглашения итогов соответствующими окружными избирательными комиссиями или ЦИК Грузии в случае Тбилиси.Что касается новых сакребуло 64 городов, то они должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря, в течение 30 дней после подведение окончательных итогов Центральной избирательной комиссией. Решение о точной дате первых заседаний будет принято в ближайшее время.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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