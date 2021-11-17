https://sputnik-georgia.ru/20211117/tsik-gruzii-rasskazal-kogda-nachnut-rabotat-izbrannye-vo-vtorom-ture-mery-262164317.html
ЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
ЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
Что касается новых сакребуло 64 городов, то они должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T21:14+0400
2021-11-17T21:14+0400
2021-11-17T21:13+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
цик грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249493850_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_0558e2e71f875a978ac8b51a5e6de9e7.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Второй срок на посту мэра Тбилиси Кахи Каладзе начнется 24 ноября, для остальных избранных во втором туре мэров 19 городов и районов – 21 ноября, сообщает ЦИК Грузии.Второй тур выборов мэров 20 городов, а также отдельных депутатов местных совещательных органов – сакребуло прошел 30 октября.По информации Центральной избирательной комиссии, мэры вступят в свои полномочия на 11-й день после оглашения итогов соответствующими окружными избирательными комиссиями или ЦИК Грузии в случае Тбилиси.Что касается новых сакребуло 64 городов, то они должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря, в течение 30 дней после подведение окончательных итогов Центральной избирательной комиссией. Решение о точной дате первых заседаний будет принято в ближайшее время.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249493850_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_f58f9984b0f1d8d4cc6f205d3fbe4f39.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, цик грузии
ЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
Что касается новых сакребуло 64 городов, то они должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Второй срок на посту мэра Тбилиси Кахи Каладзе начнется 24 ноября, для остальных избранных во втором туре мэров 19 городов и районов – 21 ноября, сообщает ЦИК Грузии.
Второй тур выборов мэров 20 городов, а также отдельных депутатов местных совещательных органов – сакребуло прошел 30 октября.
По информации Центральной избирательной комиссии, мэры вступят в свои полномочия на 11-й день после оглашения итогов соответствующими окружными избирательными комиссиями или ЦИК Грузии в случае Тбилиси.
Что касается новых сакребуло 64 городов, то они должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря, в течение 30 дней после подведение окончательных итогов Центральной избирательной комиссией. Решение о точной дате первых заседаний будет принято в ближайшее время.
Читайте также:
ЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней
на выборах 2021 года снизилось
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.