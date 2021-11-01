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Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"
Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"
Экс-премьер Грузии заявил о недопустимости злоупотребления административными ресурсами на выборах 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T10:06+0400
2021-11-01T10:06+0400
2021-11-01T10:44+0400
местные выборы в грузии 2021
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грузия
георгий гахария
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лидер партии "Для Грузии", экс-премьер страны Георгий Гахария жестко раскритиковал выборы в местные органы власти.О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии>>В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло."Для Грузии" показала неплохие результаты по итогам первого же тура голосования, набрав около 8%. Созданная несколько месяцев назад партия сумела получить депутатские места в сакребуло (совещательные органы) почти во всех муниципалитетах. А сам Гахария, баллотировавшийся на пост мэра Тбилиси, получил более 9% поддержки. Его обошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" и "Единого национального движения". БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>Во второй тур выборов мэров и депутатов муниципалитетов прошли лишь отдельные кандидаты партии "Для Грузии". Конкурентами во втором туре были по два кандидата, которые на выборах 2 октября показали лучшие результаты. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты "Грузинской мечты".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В понедельник ЦИК Грузии намерен пересчитать результаты голосования на 196 избирательных участках. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы
Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"
10:06 01.11.2021 (обновлено: 10:44 01.11.2021)
Экс-премьер Грузии заявил о недопустимости злоупотребления административными ресурсами на выборах
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лидер партии "Для Грузии", экс-премьер страны Георгий Гахария жестко раскритиковал выборы в местные органы власти.
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
"Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Надо серьезно подумать об использовании денег и злоупотреблении административным ресурсом на выборах. Должен быть гарантирован политический нейтралитет государственного сектора. В противном случае голосование рискует превратиться в бессмысленное шоу", – написал Гахария в Twitter.
"Для Грузии" показала неплохие результаты по итогам первого же тура голосования, набрав около 8%. Созданная несколько месяцев назад партия сумела получить депутатские места в сакребуло (совещательные органы) почти во всех муниципалитетах. А сам Гахария, баллотировавшийся на пост мэра Тбилиси, получил более 9% поддержки. Его обошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" и "Единого национального движения".
Во второй тур выборов мэров и депутатов муниципалитетов прошли лишь отдельные кандидаты партии "Для Грузии". Конкурентами во втором туре были по два кандидата, которые на выборах 2 октября показали лучшие результаты. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты "Грузинской мечты".
Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.
В понедельник ЦИК Грузии намерен пересчитать результаты голосования на 196 избирательных участках.
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