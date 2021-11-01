https://sputnik-georgia.ru/20211101/gakhariya-vybory-ne-byli-ni-svobodnymi-ni-spravedlivymi-261676118.html

Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"

Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"

Экс-премьер Грузии заявил о недопустимости злоупотребления административными ресурсами на выборах 01.11.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лидер партии "Для Грузии", экс-премьер страны Георгий Гахария жестко раскритиковал выборы в местные органы власти.О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии>>В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло."Для Грузии" показала неплохие результаты по итогам первого же тура голосования, набрав около 8%. Созданная несколько месяцев назад партия сумела получить депутатские места в сакребуло (совещательные органы) почти во всех муниципалитетах. А сам Гахария, баллотировавшийся на пост мэра Тбилиси, получил более 9% поддержки. Его обошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" и "Единого национального движения". БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>Во второй тур выборов мэров и депутатов муниципалитетов прошли лишь отдельные кандидаты партии "Для Грузии". Конкурентами во втором туре были по два кандидата, которые на выборах 2 октября показали лучшие результаты. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты "Грузинской мечты".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В понедельник ЦИК Грузии намерен пересчитать результаты голосования на 196 избирательных участках. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы