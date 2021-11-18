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Авербух не исключил участия Моргенштерна в "Ледниковом периоде"
© Александр Авилов / АГН "Москва"Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух во время церемонии вручения премии ТЭФИ (3 октября 2018). Москвa
© Александр Авилов / АГН "Москва"
На льду возможно все: тем более если у участника проекта многомиллионная аудиторная - от этого шоу только выиграет
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известный продюсер, фигурист, серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух сказал, что хотел бы увидеть популярного рэпера Моргенштерна в качестве участника проекта "Ледниковый период".
Авербух подчеркнул, что проект всегда старается приглашать людей разных направлений, у которых есть своя аудитория. Поэтому организаторы стремятся звать максимально медийных и интересных людей.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Моргенштерн? Конечно, я не против участия в "Ледниковом периоде" людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает. Ввели бы мы цензуру для Моргенштерна? Ледовая лексика – цензурная", — сказал Авербух "Газете.ру".
Как известно, в текущем сезоне проекта большим успехом пользуется тиктокер, блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой.
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