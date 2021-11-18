https://sputnik-georgia.ru/20211118/averbukh-ne-isklyuchil-uchastiya-morgenshterna-v-lednikovom-periode-262156447.html

Авербух не исключил участия Моргенштерна в "Ледниковом периоде"

Авербух не исключил участия Моргенштерна в "Ледниковом периоде"

На льду возможно все: тем более если у участника проекта многомиллионная аудиторная - от этого шоу только выиграет 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T07:07+0400

2021-11-18T07:07+0400

2021-11-18T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0d/249203418_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e28b7268d70e7da30562a96b03b96c0.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известный продюсер, фигурист, серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух сказал, что хотел бы увидеть популярного рэпера Моргенштерна в качестве участника проекта "Ледниковый период".Авербух подчеркнул, что проект всегда старается приглашать людей разных направлений, у которых есть своя аудитория. Поэтому организаторы стремятся звать максимально медийных и интересных людей."Моргенштерн? Конечно, я не против участия в "Ледниковом периоде" людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает. Ввели бы мы цензуру для Моргенштерна? Ледовая лексика – цензурная", — сказал Авербух "Газете.ру".Как известно, в текущем сезоне проекта большим успехом пользуется тиктокер, блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес