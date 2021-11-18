Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/averbukh-ne-isklyuchil-uchastiya-morgenshterna-v-lednikovom-periode-262156447.html
Авербух не исключил участия Моргенштерна в "Ледниковом периоде"
Авербух не исключил участия Моргенштерна в "Ледниковом периоде"
На льду возможно все: тем более если у участника проекта многомиллионная аудиторная - от этого шоу только выиграет 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T07:07+0400
2021-11-18T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0d/249203418_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e28b7268d70e7da30562a96b03b96c0.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известный продюсер, фигурист, серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух сказал, что хотел бы увидеть популярного рэпера Моргенштерна в качестве участника проекта "Ледниковый период".Авербух подчеркнул, что проект всегда старается приглашать людей разных направлений, у которых есть своя аудитория. Поэтому организаторы стремятся звать максимально медийных и интересных людей."Моргенштерн? Конечно, я не против участия в "Ледниковом периоде" людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает. Ввели бы мы цензуру для Моргенштерна? Ледовая лексика – цензурная", — сказал Авербух "Газете.ру".Как известно, в текущем сезоне проекта большим успехом пользуется тиктокер, блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0d/249203418_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_96f4369f00f168eee40cba67fbc54211.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес

Авербух не исключил участия Моргенштерна в "Ледниковом периоде"

07:07 18.11.2021
© Александр Авилов / АГН "Москва"Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух во время церемонии вручения премии ТЭФИ (3 октября 2018). Москвa
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух во время церемонии вручения премии ТЭФИ (3 октября 2018). Москвa - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Александр Авилов / АГН "Москва"
Подписаться на
На льду возможно все: тем более если у участника проекта многомиллионная аудиторная - от этого шоу только выиграет
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известный продюсер, фигурист, серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух сказал, что хотел бы увидеть популярного рэпера Моргенштерна в качестве участника проекта "Ледниковый период".
Авербух подчеркнул, что проект всегда старается приглашать людей разных направлений, у которых есть своя аудитория. Поэтому организаторы стремятся звать максимально медийных и интересных людей.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
"Моргенштерн? Конечно, я не против участия в "Ледниковом периоде" людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает. Ввели бы мы цензуру для Моргенштерна? Ледовая лексика – цензурная", — сказал Авербух "Газете.ру".
Как известно, в текущем сезоне проекта большим успехом пользуется тиктокер, блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой.
Читайте также:
Моргенштерн будет ведущим шоу "Русский ниндзя" вопреки скандалу
Моргенштерна "отменили"? Почему имя рэпера исчезло с афиши шоу "Русский ниндзя"
Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:01Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
ВчераТюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
ВчераДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
ВчераЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
Вчера"Северный поток - 2" могут запустить не раньше марта 2022 года, пишут СМИ
ВчераПрезидент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный
ВчераЗаявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
ВчераВ России проходят испытания еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
ВчераАфера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч
ВчераЕвросоюз выделит денежную помощь для мигрантов на границе Польши и Беларуси
Вчера"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
ВчераПоезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
ВчераПрезидент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
ВчераВсемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии
ВчераГрузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД
ВчераРоссийские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса
ВчераГолодовка в поддержку Саакашвили: к протесту присоединились депутаты "Нацдвижения" в Поти
ВчераВ "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
ВчераКак полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео
ВчераСаакашвили начал принимать медикаменты