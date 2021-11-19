https://sputnik-georgia.ru/20211119/derzhalis-za-ruki-i-tselovalis-kardashyan-i-devidson-vstrechayutsya--262223702.html

Держались за руки и целовались: Кардашьян и Дэвидсон встречаются

Держались за руки и целовались: Кардашьян и Дэвидсон встречаются

41-летняя звезда реалити и 28-летний комик перестали скрывать свои отношения и впервые проявили страсть на глазах у публики 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T15:19+0400

2021-11-19T15:19+0400

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ким кардашьян

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон больше не скрываются: папарацци застали влюбленных за поцелуями и объятиями на публике.41-летняя Кардашьян и 28-летний Дэвидсон встретились возле дома матери инcтадивы в Палмс-Спрингс в Калифорнии. Модель и комик были рады встрече и не отходили друг от друга - держались за руки, целовались и обнимались.Фотографии свидания Кардашьян и Дэвидсона попали в Сеть и произвели фурор среди фанатов: папарацци не смогли пройти мимо новой звездной пары.На фото видно, что оба не сильно старались при выборе одежды и выглядели очень расслабленно: Пит в растянутой футболке и пижамных штанах, а Ким в спортивных брюках и белом боди. Звезда реалити даже отказалась от боевого макияжа, к которому привыкли все ее поклонники, а также каблуков - вместо них Ким надела простые кроссовки.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким кардашьян