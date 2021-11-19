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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211119/derzhalis-za-ruki-i-tselovalis-kardashyan-i-devidson-vstrechayutsya--262223702.html
Держались за руки и целовались: Кардашьян и Дэвидсон встречаются
Держались за руки и целовались: Кардашьян и Дэвидсон встречаются
41-летняя звезда реалити и 28-летний комик перестали скрывать свои отношения и впервые проявили страсть на глазах у публики 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T15:19+0400
2021-11-19T15:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон больше не скрываются: папарацци застали влюбленных за поцелуями и объятиями на публике.41-летняя Кардашьян и 28-летний Дэвидсон встретились возле дома матери инcтадивы в Палмс-Спрингс в Калифорнии. Модель и комик были рады встрече и не отходили друг от друга - держались за руки, целовались и обнимались.Фотографии свидания Кардашьян и Дэвидсона попали в Сеть и произвели фурор среди фанатов: папарацци не смогли пройти мимо новой звездной пары.На фото видно, что оба не сильно старались при выборе одежды и выглядели очень расслабленно: Пит в растянутой футболке и пижамных штанах, а Ким в спортивных брюках и белом боди. Звезда реалити даже отказалась от боевого макияжа, к которому привыкли все ее поклонники, а также каблуков - вместо них Ким надела простые кроссовки.Читайте также:
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ким кардашьян

Держались за руки и целовались: Кардашьян и Дэвидсон встречаются

15:19 19.11.2021
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTONКим Кардашьян
Ким Кардашьян - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON
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41-летняя звезда реалити и 28-летний комик перестали скрывать свои отношения и впервые проявили страсть на глазах у публики
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон больше не скрываются: папарацци застали влюбленных за поцелуями и объятиями на публике.
41-летняя Кардашьян и 28-летний Дэвидсон встретились возле дома матери инcтадивы в Палмс-Спрингс в Калифорнии. Модель и комик были рады встрече и не отходили друг от друга - держались за руки, целовались и обнимались.
Фотографии свидания Кардашьян и Дэвидсона попали в Сеть и произвели фурор среди фанатов: папарацци не смогли пройти мимо новой звездной пары.
На фото видно, что оба не сильно старались при выборе одежды и выглядели очень расслабленно: Пит в растянутой футболке и пижамных штанах, а Ким в спортивных брюках и белом боди. Звезда реалити даже отказалась от боевого макияжа, к которому привыкли все ее поклонники, а также каблуков - вместо них Ким надела простые кроссовки.
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