https://sputnik-georgia.ru/20211113/on-ochen-agressiven-novye-detali-romanticheskoy-svyazi-kim-kardashyan-i-pita-devidsona-261985483.html

"Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона

"Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона

Кардашьян – 41 год, Дэвидсону – 27. Да и характерами знаменитости разные – что же их связывает, гадают фанаты 13.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Друзья Ким Кардашьян рассказали о ее отношениях с Питом Дэвидсоном, назвав молодого мужчину "агрессивным".Один из друзей дивы поделился с DailyMail.com информацией о романе Дэвидсона. По его словам, окружение Ким до сих пор удивлены этой романтической связью.Инсайдер отметил, что Пит "очень агрессивен" с возлюбленной и часто отпускает грязные шутки в адрес Ким, делает комплименты фигуре звезды."Он очень сексуален. Он ясно дает понять, что она ему нравится. Когда Пит рядом, никто другой не может приблизиться к ней. И ей, кажется, ужасно льстит такое внимание", – говорит друг Кардашьян.Также инсайдер охарактеризовал Дэвидсона как забавного парня, который поддерживает легкое настроение в компании друзей Ким. Источник отметил, что Пит значительно отличается от замкнутого и серьезного Канье Уэста.Известно, что Ким и Пит знакомы уже не один год, однако многим трудно поверить в романтические отношения звезд. Фанаты делают акцент и на возрастную разницу – Кардашьян – 41 год, а Дэвидсону – 27, предполагая, что эти отношения не серьезны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, светская хроника, канье уэст, зарубежные звезды