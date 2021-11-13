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"Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона
© AP Photo / Willy SanjuanКим Кардашьян
© AP Photo / Willy Sanjuan
Кардашьян – 41 год, Дэвидсону – 27. Да и характерами знаменитости разные – что же их связывает, гадают фанаты
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Друзья Ким Кардашьян рассказали о ее отношениях с Питом Дэвидсоном, назвав молодого мужчину "агрессивным".
Один из друзей дивы поделился с DailyMail.com информацией о романе Дэвидсона. По его словам, окружение Ким до сих пор удивлены этой романтической связью.
Инсайдер отметил, что Пит "очень агрессивен" с возлюбленной и часто отпускает грязные шутки в адрес Ким, делает комплименты фигуре звезды.
"Он очень сексуален. Он ясно дает понять, что она ему нравится. Когда Пит рядом, никто другой не может приблизиться к ней. И ей, кажется, ужасно льстит такое внимание", – говорит друг Кардашьян.
Также инсайдер охарактеризовал Дэвидсона как забавного парня, который поддерживает легкое настроение в компании друзей Ким. Источник отметил, что Пит значительно отличается от замкнутого и серьезного Канье Уэста.
Известно, что Ким и Пит знакомы уже не один год, однако многим трудно поверить в романтические отношения звезд. Фанаты делают акцент и на возрастную разницу – Кардашьян – 41 год, а Дэвидсону – 27, предполагая, что эти отношения не серьезны.
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