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Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой
Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой
41-летняя звезда реалити отпраздновала день рождения своего парня Питта Дэвидсона и привела туда маму 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T16:33+0400
2021-11-18T16:33+0400
2021-11-18T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Американская инстадива и бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян перевела свои отношения на новый уровень: звезда познакомила нового бойфренда с мамой. "Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона >>>Слухи о романе голливудского Казановы Пита Дэвидсона и звезды реалити Кардашьян появились после выхода шоу SNL. Пара отправилась на свидание в парке аттракционов, а после была замечена на крыше небоскреба в Нью-Йорке. Теперь знаменитости преподнесли фанатам очередную тему для обсуждений. Дэвидсон, которому недавно исполнилось 28 лет, отметил свой день рождения в компании новой возлюбленной, своего друга Flavor Flav, а также мамы Кардашьян! Доказательства появились в Instagram комика и удивили всех подписчиков. На веселом снимке четверка весело кривлялась на камеру. А Ким, Пит и Крис Дженнер были одеты в одинаковые клетчатые пижамы. "Они реально встречаются"; "Лучше бы он начал встречаться с ее мамой"; "Боже, что происходит?"; "Извините, но мне кажется, что они подходят друг другу", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды
Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой
41-летняя звезда реалити отпраздновала день рождения своего парня Питта Дэвидсона и привела туда маму
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Американская инстадива и бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян перевела свои отношения на новый уровень: звезда познакомила нового бойфренда с мамой.
Слухи о романе голливудского Казановы Пита Дэвидсона и звезды реалити Кардашьян появились после выхода шоу SNL. Пара отправилась на свидание в парке аттракционов, а после была замечена на крыше небоскреба в Нью-Йорке. Теперь знаменитости преподнесли фанатам очередную тему для обсуждений.
Дэвидсон, которому недавно исполнилось 28 лет, отметил свой день рождения в компании новой возлюбленной, своего друга Flavor Flav, а также мамы Кардашьян! Доказательства появились в Instagram комика и удивили всех подписчиков.
На веселом снимке четверка весело кривлялась на камеру. А Ким, Пит и Крис Дженнер были одеты в одинаковые клетчатые пижамы.
"Они реально встречаются"; "Лучше бы он начал встречаться с ее мамой"; "Боже, что происходит?"; "Извините, но мне кажется, что они подходят друг другу", - прокомментировали в Сети.
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