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https://sputnik-georgia.ru/20211118/vysokie-otnosheniya-kim-kardashyan-poznakomila-novogo-boyfrenda-s-mamoy-262187653.html
Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой
Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой
41-летняя звезда реалити отпраздновала день рождения своего парня Питта Дэвидсона и привела туда маму 18.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
канье уэст
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Американская инстадива и бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян перевела свои отношения на новый уровень: звезда познакомила нового бойфренда с мамой. "Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона &gt;&gt;&gt;Слухи о романе голливудского Казановы Пита Дэвидсона и звезды реалити Кардашьян появились после выхода шоу SNL. Пара отправилась на свидание в парке аттракционов, а после была замечена на крыше небоскреба в Нью-Йорке. Теперь знаменитости преподнесли фанатам очередную тему для обсуждений. Дэвидсон, которому недавно исполнилось 28 лет, отметил свой день рождения в компании новой возлюбленной, своего друга Flavor Flav, а также мамы Кардашьян! Доказательства появились в Instagram комика и удивили всех подписчиков. На веселом снимке четверка весело кривлялась на камеру. А Ким, Пит и Крис Дженнер были одеты в одинаковые клетчатые пижамы. "Они реально встречаются"; "Лучше бы он начал встречаться с ее мамой"; "Боже, что происходит?"; "Извините, но мне кажется, что они подходят друг другу", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды

Высокие отношения: Ким Кардашьян познакомила нового бойфренда с мамой

16:33 18.11.2021
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян
Ким Кардашьян - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Подписаться на
41-летняя звезда реалити отпраздновала день рождения своего парня Питта Дэвидсона и привела туда маму
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Американская инстадива и бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян перевела свои отношения на новый уровень: звезда познакомила нового бойфренда с мамой.
"Он очень агрессивен": новые детали романтической связи Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона >>>
Слухи о романе голливудского Казановы Пита Дэвидсона и звезды реалити Кардашьян появились после выхода шоу SNL. Пара отправилась на свидание в парке аттракционов, а после была замечена на крыше небоскреба в Нью-Йорке. Теперь знаменитости преподнесли фанатам очередную тему для обсуждений.
Дэвидсон, которому недавно исполнилось 28 лет, отметил свой день рождения в компании новой возлюбленной, своего друга Flavor Flav, а также мамы Кардашьян! Доказательства появились в Instagram комика и удивили всех подписчиков.
На веселом снимке четверка весело кривлялась на камеру. А Ким, Пит и Крис Дженнер были одеты в одинаковые клетчатые пижамы.
"Они реально встречаются"; "Лучше бы он начал встречаться с ее мамой"; "Боже, что происходит?"; "Извините, но мне кажется, что они подходят друг другу", - прокомментировали в Сети.
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