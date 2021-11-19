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Две группы врачей обсудили состояние Саакашвили с главой Минздрава Грузии

Две группы врачей обсудили состояние Саакашвили с главой Минздрава Грузии

По заявлению врачей, на встрече в конструктивном режиме вели обсуждение о состоянии пациента 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T00:49+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Две группы врачей обсудили состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на встрече с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе.Один консилиум был создан по инициативе Народного защитника Грузии, а второй - по инициативе премьер-министра страны.Она отметила, что встреча с Тикарадзе была конструктивной."Это была встреча врачей, где мы в конструктивном режиме вели обсуждение и обменялись нашими мнениями и опытом", - подчеркнула Шарашенидзе.В тоже время врач второй группы Георгий Григолия отметил, что после встречи у него создалось впечатление, что министр здравоохранения разделяет их позицию по поводу перевода Саакашвили в гражданскую клинику.Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили >>Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. По их мнению тюремная клиника готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Уже в четверг вечером экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение тюремной клиники. На данном этапе его состояние стабильное.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили