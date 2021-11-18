Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/vitse-premer-saakashvili-perevedut-v-grazhdanskuyu-kliniku-v-sluchae-neobkhodimosti-262171067.html
Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
Однако на данный момент такой надобности нет, добавила вице-премьер Цулукиани 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T11:17+0400
2021-11-18T11:28+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тея цулукиани
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257703_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_3ae3936e08fc993e26384f4c95133bce.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что в случае необходимости экс-президент Михаил Саакашвили будет переведен из тюремной клиники в гражданскую.Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем&gt;&gt;Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.При этом вице-премьер отметила, что на данном этапе такой необходимости нет.Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране."Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257703_149:128:1134:867_1920x0_80_0_0_b6e5ce283d77bd56b545335457bb25f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, тея цулукиани, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости

11:17 18.11.2021 (обновлено: 11:28 18.11.2021)
© Government of GeorgiaТеа Цулукиани
Теа Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Government of Georgia
Подписаться на
Однако на данный момент такой надобности нет, добавила вице-премьер Цулукиани
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что в случае необходимости экс-президент Михаил Саакашвили будет переведен из тюремной клиники в гражданскую.
Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем>>
Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.

"Голод вредит здоровью, поэтому я не приветствую такую форму протеста. Нет причин для беспокойства, вы можете быть спокойны, потому что как только появится причина для перевода в гражданскую клинику, конечно, как всегда поступала пенитенциарная служба, это будет сделано и в этом случае", - сказала Цулукиани.

При этом вице-премьер отметила, что на данном этапе такой необходимости нет.
Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.
"Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.

Читайте также:

Тюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
Президент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
В "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:46Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
12:31Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
12:16Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд
12:01"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
11:32Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
11:17Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
11:02Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
10:42Глданская больница лучшая для реабилитации голодающих пациентов - Кобахидзе
10:33"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
10:07Каладзе: все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили
09:36Dubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
09:20Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
09:01"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция
08:21Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу
08:01Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем
07:32Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
07:01Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
ВчераТюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
ВчераДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП