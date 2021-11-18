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Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
Однако на данный момент такой надобности нет, добавила вице-премьер Цулукиани 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T11:17+0400
2021-11-18T11:17+0400
2021-11-18T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что в случае необходимости экс-президент Михаил Саакашвили будет переведен из тюремной клиники в гражданскую.Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем>>Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.При этом вице-премьер отметила, что на данном этапе такой необходимости нет.Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране."Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тея цулукиани, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
11:17 18.11.2021 (обновлено: 11:28 18.11.2021)
Однако на данный момент такой надобности нет, добавила вице-премьер Цулукиани
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что в случае необходимости экс-президент Михаил Саакашвили будет переведен из тюремной клиники в гражданскую.
Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
"Голод вредит здоровью, поэтому я не приветствую такую форму протеста. Нет причин для беспокойства, вы можете быть спокойны, потому что как только появится причина для перевода в гражданскую клинику, конечно, как всегда поступала пенитенциарная служба, это будет сделано и в этом случае", - сказала Цулукиани.
При этом вице-премьер отметила, что на данном этапе такой необходимости нет.
Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.
"Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.
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