https://sputnik-georgia.ru/20211118/saakashvili-ostanetsya-poka-v-reanimatsionnom-otdelenii-tyuremnoy-bolnitsy-262201772.html

Саакашвили останется пока в реанимационном отделении тюремной больницы

Саакашвили останется пока в реанимационном отделении тюремной больницы

Саакашвили контактен и наблюдает по телевизору, что происходит у здания тюрьмы, сообщила врач 18.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Врачи приняли решение оставить экс-президента Михаила Саакашвили в реанимационном отделении, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.Саакашвили был помещен в реанимацию после того, как потерял сознание вечером в четверг.Она отметила, что на месте продолжает дежурить реаниматолог, который контролирует ситуацию.По ее словам, Саакашвили контактен и наблюдает по телевизору, что происходит у здания тюрьмы.Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси."Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси >>Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. По их мнению тюремная клиника готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром >>Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили