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https://sputnik-georgia.ru/20211118/saakashvili-ostanetsya-poka-v-reanimatsionnom-otdelenii-tyuremnoy-bolnitsy-262201772.html
Саакашвили останется пока в реанимационном отделении тюремной больницы
Саакашвили останется пока в реанимационном отделении тюремной больницы
Саакашвили контактен и наблюдает по телевизору, что происходит у здания тюрьмы, сообщила врач 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T21:33+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Врачи приняли решение оставить экс-президента Михаила Саакашвили в реанимационном отделении, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.Саакашвили был помещен в реанимацию после того, как потерял сознание вечером в четверг.Она отметила, что на месте продолжает дежурить реаниматолог, который контролирует ситуацию.По ее словам, Саакашвили контактен и наблюдает по телевизору, что происходит у здания тюрьмы.Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси."Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси &gt;&gt;Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. По их мнению тюремная клиника готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром &gt;&gt;Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили останется пока в реанимационном отделении тюремной больницы

21:33 18.11.2021 (обновлено: 21:35 18.11.2021)
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в больнице
Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
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Саакашвили контактен и наблюдает по телевизору, что происходит у здания тюрьмы, сообщила врач
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Врачи приняли решение оставить экс-президента Михаила Саакашвили в реанимационном отделении, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.
Саакашвили был помещен в реанимацию после того, как потерял сознание вечером в четверг.

"Мы его оставляем в реанимационном отделении. Он будет под наблюдением. Ему необходим мониторинг всех показателей. О конкретной причине ухудшения говорить рано. Голодовка вызывает множество проблем, и сегодня это проявилось в потере сознания, гипертензии и тахикардии. Сейчас эти проблемы решены", - сказала Килиптари.

Она отметила, что на месте продолжает дежурить реаниматолог, который контролирует ситуацию.
По ее словам, Саакашвили контактен и наблюдает по телевизору, что происходит у здания тюрьмы.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.
"Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси >>
Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. По их мнению тюремная клиника готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.
Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром >>
Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.

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