https://sputnik-georgia.ru/20211120/saakashvili-dostavili-v-goriyskiy-gospital--262240185.html

Саакашвили доставили в горийский госпиталь

Саакашвили доставили в горийский госпиталь

В горийском госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T01:32+0400

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политика

новости

грузия

военный госпиталь в гори

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль в котором находился Саакашвили беспрепятственно проехал весь путь, который прошел без инцидентов. Саакашвили сопровождал личный врач Николоз Кипшидзе, также его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили. В горийском госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней. Последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники.Военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Он является многопрофильным медучреждением, входящим в международный союз военных госпиталей IMIHO - Interconnection of Military Hospitals.Клиника обслуживает как военных, так и гражданских лиц. Основная часть пациентов военные, бывшие военные и члены их семей.В клинике есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя свои лаборатория, Банк крови и моргЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, военный госпиталь в гори, возвращение и арест саакашвили