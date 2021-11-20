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Саакашвили доставили в горийский госпиталь
Саакашвили доставили в горийский госпиталь
В горийском госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T01:32+0400
2021-11-20T01:32+0400
политика
новости
грузия
военный госпиталь в гори
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль в котором находился Саакашвили беспрепятственно проехал весь путь, который прошел без инцидентов. Саакашвили сопровождал личный врач Николоз Кипшидзе, также его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили. В горийском госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней. Последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники.Военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Он является многопрофильным медучреждением, входящим в международный союз военных госпиталей IMIHO - Interconnection of Military Hospitals.Клиника обслуживает как военных, так и гражданских лиц. Основная часть пациентов военные, бывшие военные и члены их семей.В клинике есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя свои лаборатория, Банк крови и моргЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, военный госпиталь в гори, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили доставили в горийский госпиталь

01:32 20.11.2021
© Facebook / Military HospitalВоенный госпиталь в городе Гори
Военный госпиталь в городе Гори - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© Facebook / Military Hospital
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В горийском госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.
Реанимобиль в котором находился Саакашвили беспрепятственно проехал весь путь, который прошел без инцидентов.
Саакашвили сопровождал личный врач Николоз Кипшидзе, также его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.
"Мы будем присутствовать при помещении Саакашвили в палату" - пояснил Гварамия.
В горийском госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней.
Последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники.
Военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Он является многопрофильным медучреждением, входящим в международный союз военных госпиталей IMIHO - Interconnection of Military Hospitals.
Клиника обслуживает как военных, так и гражданских лиц. Основная часть пациентов военные, бывшие военные и члены их семей.
В клинике есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя свои лаборатория, Банк крови и морг

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