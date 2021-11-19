https://sputnik-georgia.ru/20211119/kiev-prizyvaet-vlasti-gruzii-perevesti-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-262222564.html

Киев призывает власти Грузии перевести Саакашвили в гражданскую клинику

Киев призывает власти Грузии перевести Саакашвили в гражданскую клинику

Омбудсмен Украины также призвала власти Грузии обеспечить курс реабилитации Саакашвили в клинике третьей страны 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T15:46+0400

2021-11-19T15:46+0400

2021-11-19T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. МИД и омбудсмен Украины призвали власти Грузии перевести украинского гражданина Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую для оказания неотложной медпомощи, передает РИА Новости.Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств>>Саакашвили, объявившего голодовку 50 дней назад, накануне вечером перевели в реанимационное отделение тюремной клиники, после того как он потерял сознание."Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу. Отмечается, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Саакашвили."Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и возвращению его в Украину", - резюмируют в МИД.Омбудсмен Украины Людмила Денисова, в свою очередь, призвала власти Грузии обеспечить курс реабилитации Саакашвили в клинике третьей страны. Она также призвала международное сообщество поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до окончания его реабилитации после голодовки. Одновременно Денисова считает, что для такой реабилитации Саакашвили необходимо перевести в медицинское учреждение в третьей стране, которое "имеет ресурсы и опыт выведения из длительного голодания и возобновления функций организма". Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.На данном этапе, по сообщению властей, перевод Саакашвили в гражданскую клинику будет зависеть от нужд пациента и заключения врачей.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/lider-gruzinskoy-mechty-saakashvili-otvetstvenen-za-zdorove-khoshtariya-262220697.html

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, киев, мид украины, возвращение и арест саакашвили