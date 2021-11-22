https://sputnik-georgia.ru/20211122/minzdrav-gruzii-predlozhil-konsiliumu-vrachey-pri-ombudsmene-posetit-saakashvili-262292604.html

Минздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили

Минздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили

Народный защитник учтет просьбу министра здравоохранения и периодически будет делиться выводами и рекомендациями группы экспертов 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T23:53+0400

2021-11-22T23:53+0400

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михаил саакашвили

народный защитник грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, по просьбе Министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе посетит заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале, говорится в заявлении аппарата Народного защитника.Саакашвили, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на 20 ноября перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль, в котором находился Саакашвили, без инцидентов проехал весь путь.В документе уточняется, что созданная группа экспертов продолжает свою деятельность без изменений в первоначальном составе."Следует отметить, что управление здоровьем заключенного не входит в компетенцию Народного защитника и приглашенных им экспертов. Однако Народный защитник учтет просьбу министра здравоохранения и периодически будет делиться выводами и рекомендациями группы экспертов, с целью наличия так называемого "второго мнения", - говорится в заявлении.В ближайшее время состоится визит группы врачей Народного защитника в Горийский военный госпиталь.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/zhiznennye-pokazateli-saakashvili-normalizuyutsya---vrach-endokrinolog-262289477.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, возвращение и арест саакашвили