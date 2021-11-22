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Минздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили
Минздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили
Народный защитник учтет просьбу министра здравоохранения и периодически будет делиться выводами и рекомендациями группы экспертов 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T23:53+0400
2021-11-22T23:53+0400
2021-11-23T00:20+0400
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михаил саакашвили
народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, по просьбе Министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе посетит заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале, говорится в заявлении аппарата Народного защитника.Саакашвили, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на 20 ноября перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль, в котором находился Саакашвили, без инцидентов проехал весь путь.В документе уточняется, что созданная группа экспертов продолжает свою деятельность без изменений в первоначальном составе."Следует отметить, что управление здоровьем заключенного не входит в компетенцию Народного защитника и приглашенных им экспертов. Однако Народный защитник учтет просьбу министра здравоохранения и периодически будет делиться выводами и рекомендациями группы экспертов, с целью наличия так называемого "второго мнения", - говорится в заявлении.В ближайшее время состоится визит группы врачей Народного защитника в Горийский военный госпиталь.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, возвращение и арест саакашвили
Минздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили
23:53 22.11.2021 (обновлено: 00:20 23.11.2021)
Народный защитник учтет просьбу министра здравоохранения и периодически будет делиться выводами и рекомендациями группы экспертов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, по просьбе Министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе посетит заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале, говорится в заявлении
аппарата Народного защитника.
Саакашвили, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на 20 ноября перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль, в котором находился Саакашвили, без инцидентов проехал весь путь.
"22 ноября 2021 года министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты обратилась к Народному защитнику с просьбой привлечь к клиническому ведению пациента Михаила Саакашвили экспертов, приглашенных омбудсменом для консультаций и наличия альтернативного мнения", - говорится в заявлении.
В документе уточняется, что созданная группа экспертов продолжает свою деятельность без изменений в первоначальном составе.
"Следует отметить, что управление здоровьем заключенного не входит в компетенцию Народного защитника и приглашенных им экспертов. Однако Народный защитник учтет просьбу министра здравоохранения и периодически будет делиться выводами и рекомендациями группы экспертов, с целью наличия так называемого "второго мнения", - говорится в заявлении.
В ближайшее время состоится визит группы врачей Народного защитника в Горийский военный госпиталь.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией.
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