https://sputnik-georgia.ru/20211122/zhiznennye-pokazateli-saakashvili-normalizuyutsya---vrach-endokrinolog-262289477.html
Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог
Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог
Врач отметила, что не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T20:06+0400
2021-11-22T20:06+0400
2021-11-22T20:06+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
военный госпиталь в гори
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280704_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_8072816300695914b80f4ab8e5a4c144.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Третий критический день завершился, состояние экс-президента Грузии Саакашвили стабилизировалось, сказала врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в Горийском госпитале.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.По ее словам, с завтрашнего дня начинается новая стадия наблюдения , после чего будет расширен калораж и включены новые продукты. А уже с следующий понедельника назначат новый рацион питания, который нужно соблюдать в течение трех недель. О нем Гиоргадзе обещала рассказать журналистам непосредственно в день назначения.Как отметила врач-эндокринолог, не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром.Гиоргадзе провела в госпитале весь день. Она посещала Саакашвили накануне и планирует прийти к пациенту завтра."Слабость есть, но не такая как в субботу. Никакие прогнозы я делать не могу. Я тот человек, который работает конкретно над клиническими показателями и анализами. Каждый день я могу сообщать вам, какие показатели понравились или наоборот", - сказала Гиоргадзе.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/nazvana-tsel-saakashvili---deputat-ot-end-soobschila-podrobnosti-posle-vstrechi-262288466.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280704_40:0:1179:854_1920x0_80_0_0_cf6a43c8334d4d757bdeddd6299f6bfa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, военный госпиталь в гори, возвращение и арест саакашвили
Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог
Врач отметила, что не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Третий критический день завершился, состояние экс-президента Грузии Саакашвили стабилизировалось, сказала врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в Горийском госпитале.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
"Все врачи и сам пациент довольны. Состояние стабильное. Ему сделали эхокардиографию, хотя его ничего не беспокоило, показатели в норме. Как выяснилось, белок начал медленно регулироваться, и мы постепенно снижаем дозу витаминов", - сказала Гиоргадзе.
По ее словам, с завтрашнего дня начинается новая стадия наблюдения , после чего будет расширен калораж и включены новые продукты. А уже с следующий понедельника назначат новый рацион питания, который нужно соблюдать в течение трех недель. О нем Гиоргадзе обещала рассказать журналистам непосредственно в день назначения.
Как отметила врач-эндокринолог, не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром.
Гиоргадзе провела в госпитале весь день. Она посещала Саакашвили накануне и планирует прийти к пациенту завтра.
"Слабость есть, но не такая как в субботу. Никакие прогнозы я делать не могу. Я тот человек, который работает конкретно над клиническими показателями и анализами. Каждый день я могу сообщать вам, какие показатели понравились или наоборот", - сказала Гиоргадзе.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
Читайте также
Саакашвили начал принимать пищу
по прописанной схеме, рассказали врачи
Оппозиция завершила акцию протеста
, а депутаты - голодовку
Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.