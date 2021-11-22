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https://sputnik-georgia.ru/20211122/zhiznennye-pokazateli-saakashvili-normalizuyutsya---vrach-endokrinolog-262289477.html
Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог
Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог
Врач отметила, что не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T20:06+0400
2021-11-22T20:06+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
военный госпиталь в гори
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Третий критический день завершился, состояние экс-президента Грузии Саакашвили стабилизировалось, сказала врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в Горийском госпитале.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.По ее словам, с завтрашнего дня начинается новая стадия наблюдения , после чего будет расширен калораж и включены новые продукты. А уже с следующий понедельника назначат новый рацион питания, который нужно соблюдать в течение трех недель. О нем Гиоргадзе обещала рассказать журналистам непосредственно в день назначения.Как отметила врач-эндокринолог, не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром.Гиоргадзе провела в госпитале весь день. Она посещала Саакашвили накануне и планирует прийти к пациенту завтра."Слабость есть, но не такая как в субботу. Никакие прогнозы я делать не могу. Я тот человек, который работает конкретно над клиническими показателями и анализами. Каждый день я могу сообщать вам, какие показатели понравились или наоборот", - сказала Гиоргадзе.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/nazvana-tsel-saakashvili---deputat-ot-end-soobschila-podrobnosti-posle-vstrechi-262288466.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, военный госпиталь в гори, возвращение и арест саакашвили

Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог

20:06 22.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорийский военный госпиталь. Главный вход
Горийский военный госпиталь. Главный вход - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Врач отметила, что не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Третий критический день завершился, состояние экс-президента Грузии Саакашвили стабилизировалось, сказала врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в Горийском госпитале.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
"Все врачи и сам пациент довольны. Состояние стабильное. Ему сделали эхокардиографию, хотя его ничего не беспокоило, показатели в норме. Как выяснилось, белок начал медленно регулироваться, и мы постепенно снижаем дозу витаминов", - сказала Гиоргадзе.
По ее словам, с завтрашнего дня начинается новая стадия наблюдения , после чего будет расширен калораж и включены новые продукты. А уже с следующий понедельника назначат новый рацион питания, который нужно соблюдать в течение трех недель. О нем Гиоргадзе обещала рассказать журналистам непосредственно в день назначения.
Как отметила врач-эндокринолог, не стоит удивляться слабости, которую ощущает Саакашвили, так как 50 дней голодовки не могли пройти даром.
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Гиоргадзе провела в госпитале весь день. Она посещала Саакашвили накануне и планирует прийти к пациенту завтра.
"Слабость есть, но не такая как в субботу. Никакие прогнозы я делать не могу. Я тот человек, который работает конкретно над клиническими показателями и анализами. Каждый день я могу сообщать вам, какие показатели понравились или наоборот", - сказала Гиоргадзе.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.

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