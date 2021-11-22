https://sputnik-georgia.ru/20211122/pevitsa-maksim-vpervye-vyshla-na-stsenu-posle-tyazheloy-bolezni--262276603.html
Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни
Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни
Преданные фанаты не могут поверить в свою радость - все долго мечтали о возвращении любимой артистки на сцену. 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T13:44+0400
2021-11-22T13:44+0400
2021-11-22T13:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
новости
шоу-бизнес
макsим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252356182_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_94e9a19a1f7da8e055ddeda31c3d1549.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни и комы: поклонники не смогли сдержать своего восторга. 38-летняя Марина Максимова впервые за долгое время вышла в свет. Звезда несколько месяцев боролась за свою жизнь в больнице, заставляя фанатов переживать. Врачам даже пришлось ввести ее в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм. Но после выписки из госпиталя и реабилитации МакSим почувствовала себя значительно лучше и начала возвращаться к жизни. 19 ноября артистка впервые вышла на сцену на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. Для своего выхода звезда выбрала очень нежный наряд: платье пыльно-розового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Директор канала Захар Бабин вручил ей награду "Звезда Муз-Тв", а зрители встретили Максимову бурными овациями. "Красотка"; "Максим просто великолепна!"; "Скорее выздоравливай и возвращайся к нам"; "Богиня"; "Такая стройная", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252356182_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f11d41ab5da9f02ad390358c9c35bd20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, шоу-бизнес, макsим
Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни
Преданные фанаты не могут поверить в свою радость - все долго мечтали о возвращении любимой артистки на сцену.
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни и комы: поклонники не смогли сдержать своего восторга.
38-летняя Марина Максимова впервые за долгое время вышла в свет. Звезда несколько месяцев боролась за свою жизнь в больнице, заставляя фанатов переживать. Врачам даже пришлось ввести ее в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм.
Но после выписки из госпиталя и реабилитации МакSим почувствовала себя значительно лучше и начала возвращаться к жизни.
19 ноября артистка впервые вышла на сцену на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. Для своего выхода звезда выбрала очень нежный наряд: платье пыльно-розового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Директор канала Захар Бабин вручил ей награду "Звезда Муз-Тв", а зрители встретили Максимову бурными овациями. "Красотка"; "Максим просто великолепна!"; "Скорее выздоравливай и возвращайся к нам"; "Богиня"; "Такая стройная", - прокомментировали в Сети.
Как похожи!
Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки
Певица МакSим показала шрамы и рассказала
о видениях в коме
"Заживает, как на собаке
": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.