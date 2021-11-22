https://sputnik-georgia.ru/20211122/pevitsa-maksim-vpervye-vyshla-na-stsenu-posle-tyazheloy-bolezni--262276603.html

Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни

Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни

Преданные фанаты не могут поверить в свою радость - все долго мечтали о возвращении любимой артистки на сцену. 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T13:44+0400

2021-11-22T13:44+0400

2021-11-22T13:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

россия

новости

шоу-бизнес

макsим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252356182_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_94e9a19a1f7da8e055ddeda31c3d1549.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни и комы: поклонники не смогли сдержать своего восторга. 38-летняя Марина Максимова впервые за долгое время вышла в свет. Звезда несколько месяцев боролась за свою жизнь в больнице, заставляя фанатов переживать. Врачам даже пришлось ввести ее в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм. Но после выписки из госпиталя и реабилитации МакSим почувствовала себя значительно лучше и начала возвращаться к жизни. 19 ноября артистка впервые вышла на сцену на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. Для своего выхода звезда выбрала очень нежный наряд: платье пыльно-розового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Директор канала Захар Бабин вручил ей награду "Звезда Муз-Тв", а зрители встретили Максимову бурными овациями. "Красотка"; "Максим просто великолепна!"; "Скорее выздоравливай и возвращайся к нам"; "Богиня"; "Такая стройная", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, шоу-бизнес, макsим