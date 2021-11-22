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Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни
Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни
Преданные фанаты не могут поверить в свою радость - все долго мечтали о возвращении любимой артистки на сцену. 22.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни и комы: поклонники не смогли сдержать своего восторга. 38-летняя Марина Максимова впервые за долгое время вышла в свет. Звезда несколько месяцев боролась за свою жизнь в больнице, заставляя фанатов переживать. Врачам даже пришлось ввести ее в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм. Но после выписки из госпиталя и реабилитации МакSим почувствовала себя значительно лучше и начала возвращаться к жизни. 19 ноября артистка впервые вышла на сцену на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. Для своего выхода звезда выбрала очень нежный наряд: платье пыльно-розового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Директор канала Захар Бабин вручил ей награду "Звезда Муз-Тв", а зрители встретили Максимову бурными овациями. "Красотка"; "Максим просто великолепна!"; "Скорее выздоравливай и возвращайся к нам"; "Богиня"; "Такая стройная", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни

13:44 22.11.2021
© photo: МакSим / FBПевица МакSим
Певица МакSим - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: МакSим / FB
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Преданные фанаты не могут поверить в свою радость - все долго мечтали о возвращении любимой артистки на сцену.
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни и комы: поклонники не смогли сдержать своего восторга.
38-летняя Марина Максимова впервые за долгое время вышла в свет. Звезда несколько месяцев боролась за свою жизнь в больнице, заставляя фанатов переживать. Врачам даже пришлось ввести ее в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм.
Но после выписки из госпиталя и реабилитации МакSим почувствовала себя значительно лучше и начала возвращаться к жизни.
19 ноября артистка впервые вышла на сцену на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. Для своего выхода звезда выбрала очень нежный наряд: платье пыльно-розового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Директор канала Захар Бабин вручил ей награду "Звезда Муз-Тв", а зрители встретили Максимову бурными овациями. "Красотка"; "Максим просто великолепна!"; "Скорее выздоравливай и возвращайся к нам"; "Богиня"; "Такая стройная", - прокомментировали в Сети.
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