Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
У похудевшей Адель сдали нервы прямо во время выступления
© AFP / KEVORK DJANSEZIANАдель
© AFP / KEVORK DJANSEZIAN
На недавнем концерте в London Palladium звезде пришлось заново спеть свою песню, а все из-за страха перед публикой
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. У британской певицы Адель сдали нервы во время выступления: звезде даже пришлось заново исполнить свою песню.
Через несколько дней после своего феерического возвращения в мир музыки и выпуска нового альбома Адель решила выступить в London Palladium. Концерт певицы транслировал канал ITV, а среди зрителей были только звезды первой величины. Артистка весело общалась с гостями и шутила над собой.
Во время выступления у звезды сдали нервы: исполняя новую песню Easy On Me Адель остановилась и призналась, что "облажалась" и начнет петь снова.
"А теперь еще раз, так как я облажалась. Это очень страшно", - заявила похудевшая звезда под шум аплодисментов.
Оказалось, что звезда сильно волновалась, так как за ней наблюдали такие знаменитости, как Эмма Томпсон и Эндрю Ллойд Уэббер. В итоге певица смогла взять себя в руки и блестяще закончила выступление.
Читайте также:
Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью
Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой
Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо
Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов