https://sputnik-georgia.ru/20211123/u-pokhudevshey-adel-sdali-nervy-pryamo-vo-vremya-vystupleniya-262307064.html

У похудевшей Адель сдали нервы прямо во время выступления

У похудевшей Адель сдали нервы прямо во время выступления

На недавнем концерте в London Palladium звезде пришлось заново спеть свою песню, а все из-за страха перед публикой 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T16:07+0400

2021-11-23T16:07+0400

2021-11-23T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. У британской певицы Адель сдали нервы во время выступления: звезде даже пришлось заново исполнить свою песню.Через несколько дней после своего феерического возвращения в мир музыки и выпуска нового альбома Адель решила выступить в London Palladium. Концерт певицы транслировал канал ITV, а среди зрителей были только звезды первой величины. Артистка весело общалась с гостями и шутила над собой.Во время выступления у звезды сдали нервы: исполняя новую песню Easy On Me Адель остановилась и призналась, что "облажалась" и начнет петь снова."А теперь еще раз, так как я облажалась. Это очень страшно", - заявила похудевшая звезда под шум аплодисментов.Оказалось, что звезда сильно волновалась, так как за ней наблюдали такие знаменитости, как Эмма Томпсон и Эндрю Ллойд Уэббер. В итоге певица смогла взять себя в руки и блестяще закончила выступление.Читайте также:

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адель, шоу-бизнес