https://sputnik-georgia.ru/20211116/adel-priznalas-chto-pomirilas-s-ottsom-tolko-pered-ego-smertyu--262113542.html

Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью

Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью

33-летняя звезда заявила, что поступки ее отца напрямую повлияли на ее личную жизнь - она просто не умела жить в любящей семье. 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T14:38+0400

2021-11-16T14:38+0400

2021-11-16T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Британская певица Адель сделала неожиданное признание: в интервью ведущей Опре Уинфри звезда заявила, что помирилась с отцом только перед его смертью. Адель редко говорит о личном и делится сокровенным. Звезда долго скрывала свой новый роман с агентом Полом Ричем, а о родителях и вовсе умалчивает. Но во время интервью Опре Уинфри на канале CBS певица решилась на откровение и призналась, что росла без отца. Мужчина покинул семью, когда Адель была маленькой, и это сильно сказалось на ее личной жизни. "Из-за него я не до конца осознавала, что значит быть в любящих отношениях", - заявила Адель. Также певица отметила, что помирилась с папой за пару лет до его смерти. После того, как Адель наладила отношения с Марком Эвансом, он признался, что слышал только одну ее песню, а остальные причиняли ему боль. Тогда звезда решила приобщить его к музыке и начала петь ему песни по видеосвязи. И как только отец и дочь воссоединились, Марк скончался от тяжелой болезни. "Это было исцелением. И когда он умер, душевная рана затянулась", - отметила певица. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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