Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/adel-priznalas-chto-pomirilas-s-ottsom-tolko-pered-ego-smertyu--262113542.html
Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью
Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью
33-летняя звезда заявила, что поступки ее отца напрямую повлияли на ее личную жизнь - она просто не умела жить в любящей семье. 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T14:38+0400
2021-11-16T14:38+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262105669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c775a4f5dd9728f5fc6c0b78b75d1c0a.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Британская певица Адель сделала неожиданное признание: в интервью ведущей Опре Уинфри звезда заявила, что помирилась с отцом только перед его смертью. Адель редко говорит о личном и делится сокровенным. Звезда долго скрывала свой новый роман с агентом Полом Ричем, а о родителях и вовсе умалчивает. Но во время интервью Опре Уинфри на канале CBS певица решилась на откровение и призналась, что росла без отца. Мужчина покинул семью, когда Адель была маленькой, и это сильно сказалось на ее личной жизни. "Из-за него я не до конца осознавала, что значит быть в любящих отношениях", - заявила Адель. Также певица отметила, что помирилась с папой за пару лет до его смерти. После того, как Адель наладила отношения с Марком Эвансом, он признался, что слышал только одну ее песню, а остальные причиняли ему боль. Тогда звезда решила приобщить его к музыке и начала петь ему песни по видеосвязи. И как только отец и дочь воссоединились, Марк скончался от тяжелой болезни. "Это было исцелением. И когда он умер, душевная рана затянулась", - отметила певица. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262105669_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4b29526d5c0055670fcbb6cb23bbaf8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
адель, зарубежные звезды

Адель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертью

14:38 16.11.2021
© VALERIE MACONАдель
Адель - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© VALERIE MACON
Подписаться на
33-летняя звезда заявила, что поступки ее отца напрямую повлияли на ее личную жизнь - она просто не умела жить в любящей семье.
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Британская певица Адель сделала неожиданное признание: в интервью ведущей Опре Уинфри звезда заявила, что помирилась с отцом только перед его смертью.
Адель редко говорит о личном и делится сокровенным. Звезда долго скрывала свой новый роман с агентом Полом Ричем, а о родителях и вовсе умалчивает. Но во время интервью Опре Уинфри на канале CBS певица решилась на откровение и призналась, что росла без отца. Мужчина покинул семью, когда Адель была маленькой, и это сильно сказалось на ее личной жизни.
"Из-за него я не до конца осознавала, что значит быть в любящих отношениях", - заявила Адель. Также певица отметила, что помирилась с папой за пару лет до его смерти. После того, как Адель наладила отношения с Марком Эвансом, он признался, что слышал только одну ее песню, а остальные причиняли ему боль.
Тогда звезда решила приобщить его к музыке и начала петь ему песни по видеосвязи. И как только отец и дочь воссоединились, Марк скончался от тяжелой болезни. "Это было исцелением. И когда он умер, душевная рана затянулась", - отметила певица.
Читайте также:
Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО
Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо
Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото
Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов
"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:55В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти
15:40"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
15:40В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
15:24Минздрав Грузии: тюремная больница, где содержится Саакашвили, соответствует стандартам
15:21Саакашвили отказался от дистанционного присутствия на судебном процессе
15:09Пианистка Хатия Буниатишвили снялась в рекламе Cartier вместе с Моникой Беллуччи
14:53Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра
14:23TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный проект
14:08Минздрав Грузии берет под особый контроль цены на лекарства
13:53Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается
13:37"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили
13:06Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток
12:54Певица Тина Кароль стала специальным гостем шоу "Танцуют звезды" в Грузии
12:41Афера с земельным участком в Боржоми - задержанному предъявлено обвинение
12:26Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет
12:11Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч против Узбекистана был не лучшим
11:39В ноябре назначено пять дополнительных внутренних авиарейсов по Грузии
11:24Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога
11:09Министр: мы не обязаны впускать омбудсмена Украины к Саакашвили
11:05"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса