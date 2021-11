Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО

https://sputnik-georgia.ru/20211115/triumfalnoe-vozvraschenie-adel-vyshla-na-stsenu-i-porazila-svoey-khudoboy---video-262070689.html

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Триумфальное возвращение британской певицы Адель на сцену состоялось: звезда спела свои хиты и поразила поклонников худобой и элегантностью. В минувшие выходные произошло событие, которого ждали все фанаты певицы Адель. На канале CBS прошла трансляция ее концерта под названием One Night Only в Лос-Анджелесе. Появление Адель вызвало настоящий фурор в Сети. На сцене обсерватории певица появилась в элегантном образе: Адель надела черное платье фасона "русалка", подчеркнув свою худобу. Артистка похудела на 45 килограммов!Певица исполнила 10 песен, в числе которых оказались не только полюбившиеся публике хиты, но и новые песни - Easy on me и Drink wine. Но самые шумные аплодисменты звезда сорвала во время исполнения легендарной Skyfall из "Джеймса Бонда". Не обошлось и без сюрпризов: во время выступления Адель призналась, что в зале впервые присутствует ее маленький сын, а также получила предложение руки и сердца от поклонника. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

