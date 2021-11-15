Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/triumfalnoe-vozvraschenie-adel-vyshla-na-stsenu-i-porazila-svoey-khudoboy---video-262070689.html
Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО
Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО
Первое выступление певицы за долгие годы поразило поклонников, так же как и ее элегантный образ и неожиданное признание 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T12:04+0400
2021-11-15T12:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258884797_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_21562fa29cb25f70bc1813d3288602e3.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Триумфальное возвращение британской певицы Адель на сцену состоялось: звезда спела свои хиты и поразила поклонников худобой и элегантностью. В минувшие выходные произошло событие, которого ждали все фанаты певицы Адель. На канале CBS прошла трансляция ее концерта под названием One Night Only в Лос-Анджелесе. Появление Адель вызвало настоящий фурор в Сети. На сцене обсерватории певица появилась в элегантном образе: Адель надела черное платье фасона "русалка", подчеркнув свою худобу. Артистка похудела на 45 килограммов!Певица исполнила 10 песен, в числе которых оказались не только полюбившиеся публике хиты, но и новые песни - Easy on me и Drink wine. Но самые шумные аплодисменты звезда сорвала во время исполнения легендарной Skyfall из "Джеймса Бонда". Не обошлось и без сюрпризов: во время выступления Адель призналась, что в зале впервые присутствует ее маленький сын, а также получила предложение руки и сердца от поклонника. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258884797_0:111:2528:2007_1920x0_80_0_0_3ca7c93a6e7e17e3c247883a2274e233.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
адель, зарубежные звезды

Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО

12:04 15.11.2021 (обновлено: 12:08 15.11.2021)
© AP Photo / Matt Sayles/InvisionБританская певица Адель
Британская певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
Подписаться на
Первое выступление певицы за долгие годы поразило поклонников, так же как и ее элегантный образ и неожиданное признание
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Триумфальное возвращение британской певицы Адель на сцену состоялось: звезда спела свои хиты и поразила поклонников худобой и элегантностью.
В минувшие выходные произошло событие, которого ждали все фанаты певицы Адель. На канале CBS прошла трансляция ее концерта под названием One Night Only в Лос-Анджелесе. Появление Адель вызвало настоящий фурор в Сети.
На сцене обсерватории певица появилась в элегантном образе: Адель надела черное платье фасона "русалка", подчеркнув свою худобу. Артистка похудела на 45 килограммов!
Певица исполнила 10 песен, в числе которых оказались не только полюбившиеся публике хиты, но и новые песни - Easy on me и Drink wine. Но самые шумные аплодисменты звезда сорвала во время исполнения легендарной Skyfall из "Джеймса Бонда".
Не обошлось и без сюрпризов: во время выступления Адель призналась, что в зале впервые присутствует ее маленький сын, а также получила предложение руки и сердца от поклонника.
Читайте также:
Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо
Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото
Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов
"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:34Венок и туалетная бумага - у здания суда в Тбилиси устроили перформанс
12:19Какого числа начинается православный Рождественский пост 2021- 2022
11:57Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе
11:49Ковид-статистика Грузии: показатель смертности продолжает расти
11:34К офису "Гирчи" принесли мусор и оставили нецензурные надписи в подъезде
11:24МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог
11:20Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО
11:19Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу
11:05Горько? Манижа выходит замуж за грузина
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 820
10:22Точный прогноз погоды в Тбилиси на 15-21 ноября
10:07В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности
09:36Для чего российские "Белые лебеди" отрабатывают удары на полигонах Беларуси
09:20Курс лари на понедельник – 3,1493 GEL/$1
09:01В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков
08:32Глава МИД Грузии отправился с визитом в Брюссель
08:02Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса
07:32Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы
07:01Саженцы фруктовых деревьев получат сертификаты с 2024 года
ВчераГоспитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID