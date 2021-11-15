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Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО
Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО
Первое выступление певицы за долгие годы поразило поклонников, так же как и ее элегантный образ и неожиданное признание 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T12:04+0400
2021-11-15T12:04+0400
2021-11-15T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Триумфальное возвращение британской певицы Адель на сцену состоялось: звезда спела свои хиты и поразила поклонников худобой и элегантностью. В минувшие выходные произошло событие, которого ждали все фанаты певицы Адель. На канале CBS прошла трансляция ее концерта под названием One Night Only в Лос-Анджелесе. Появление Адель вызвало настоящий фурор в Сети. На сцене обсерватории певица появилась в элегантном образе: Адель надела черное платье фасона "русалка", подчеркнув свою худобу. Артистка похудела на 45 килограммов!Певица исполнила 10 песен, в числе которых оказались не только полюбившиеся публике хиты, но и новые песни - Easy on me и Drink wine. Но самые шумные аплодисменты звезда сорвала во время исполнения легендарной Skyfall из "Джеймса Бонда". Не обошлось и без сюрпризов: во время выступления Адель призналась, что в зале впервые присутствует ее маленький сын, а также получила предложение руки и сердца от поклонника. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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адель, зарубежные звезды
Триумфальное возвращение: Адель вышла на сцену и поразила своей худобой - ВИДЕО
12:04 15.11.2021 (обновлено: 12:08 15.11.2021)
Первое выступление певицы за долгие годы поразило поклонников, так же как и ее элегантный образ и неожиданное признание
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Триумфальное возвращение британской певицы Адель на сцену состоялось: звезда спела свои хиты и поразила поклонников худобой и элегантностью.
В минувшие выходные произошло событие, которого ждали все фанаты певицы Адель. На канале CBS прошла трансляция ее концерта под названием One Night Only в Лос-Анджелесе. Появление Адель вызвало настоящий фурор в Сети.
На сцене обсерватории певица появилась в элегантном образе: Адель надела черное платье фасона "русалка", подчеркнув свою худобу. Артистка похудела на 45 килограммов!
Певица исполнила 10 песен, в числе которых оказались не только полюбившиеся публике хиты, но и новые песни - Easy on me и Drink wine. Но самые шумные аплодисменты звезда сорвала во время исполнения легендарной Skyfall из "Джеймса Бонда".
Не обошлось и без сюрпризов: во время выступления Адель призналась, что в зале впервые присутствует ее маленький сын, а также получила предложение руки и сердца от поклонника.
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