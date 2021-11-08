https://sputnik-georgia.ru/20211108/adel-vykhodit-zamuzh-pevitsa-zasvetila-obruchalnoe-koltso-261868819.html

Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо

Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо

Поклонники не могут нарадоваться на личную жизнь певицы и уже строят предположения о месте и времени проведения церемонии 08.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Британская певица Адель заинтриговала поклонников –звезда "засветила" обручальное кольцо и спровоцировала слухи о своей скорой свадьбе. Не так давно Адель выпустила новый клип, анонсировала выход альбома, а также раскрыла свой роман с баскетбольным агентом Полом Ричем. Признание прозвучало в октябрьском интервью журналу Vogue. Но теперь звезда готова выйти на новый уровень в отношениях. Репортеры Daily Mail заметили Адель, выходящей из студии в Лондоне с особенным украшением на безымянном пальце – звезда "засветила" обручальное кольцо! За пару часов до этого певица обедала в китайском ресторане вместе со своим возлюбленным. Похудевшая артистка выглядела просто невероятно в черном тотал луке – элегантном пальто, широких брюках и ботинках с острым мысом. Фанаты порадовались за певицу и уже начали строить предположения о грядущем торжестве. В Сети обсуждают платье невесты и место проведения церемонии. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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адель, зарубежные звезды