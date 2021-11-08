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Адель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо
11:29 08.11.2021 (обновлено: 11:37 08.11.2021)
© AFP / RONALD MARTINEZПевица Адель
© AFP / RONALD MARTINEZ
Поклонники не могут нарадоваться на личную жизнь певицы и уже строят предположения о месте и времени проведения церемонии
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Британская певица Адель заинтриговала поклонников –звезда "засветила" обручальное кольцо и спровоцировала слухи о своей скорой свадьбе.
Не так давно Адель выпустила новый клип, анонсировала выход альбома, а также раскрыла свой роман с баскетбольным агентом Полом Ричем. Признание прозвучало в октябрьском интервью журналу Vogue. Но теперь звезда готова выйти на новый уровень в отношениях.
Adele WEEPS during comeback show before she is whisked home with boyfriend Rich Paul https://t.co/FN0nxOLHRL— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 8, 2021
Репортеры Daily Mail заметили Адель, выходящей из студии в Лондоне с особенным украшением на безымянном пальце – звезда "засветила" обручальное кольцо! За пару часов до этого певица обедала в китайском ресторане вместе со своим возлюбленным.
Похудевшая артистка выглядела просто невероятно в черном тотал луке – элегантном пальто, широких брюках и ботинках с острым мысом.
Фанаты порадовались за певицу и уже начали строить предположения о грядущем торжестве. В Сети обсуждают платье невесты и место проведения церемонии.
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