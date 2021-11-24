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https://sputnik-georgia.ru/20211124/a-tatum-znaet--zoi-kravits-podlovili-v-obyatiyakh-drugogo-aktera--262327943.html
"А Татум знает?" - Зои Кравиц подловили в объятиях другого актера
"А Татум знает?" - Зои Кравиц подловили в объятиях другого актера
Голливудская актриса шокировала всех поклонников: она сходила на очередное свидание, но не со своим бойфрендом! 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T15:31+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц возмутила поклонников: звезду застукали в объятиях знаменитого актера, и это не ее бойфренд Ченнинг Татум. Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом&gt;&gt;Еще летом в СМИ появились слухи о том, что дочь Ленни Кравица и актер Ченнинг Татум закрутили роман. Актеры долгое время никак не комментировали это, но в то же время не скрывались от глаз папарацци - гуляли под руку, обнимались и обедали вместе. Теперь фанаты предполагают, что в паре не все так гладко. Недавно Кравиц сходила на ужин в компании актера Криса Пайна. Звезды появились вместе в похожих куртках на пороге ресторана Sushi Park и шокировали всех поклонников. Также фотографам удалось подловить момент, когда Зои мило обнималась с Крисом. Так что теперь в Сети ходят слухи, что звезда рассорилась с бойфрендом и решила отомстить ему. "А Татум знает?"; "Ого, быстро она переключилась"; "Что происходит?"; "Она теперь с Крисом?"; "Сердцеедка"; "Бедный Ченнинг"; "Неужели она поссорилась с Че?", - пишут в Сети. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"А Татум знает?" - Зои Кравиц подловили в объятиях другого актера

15:31 24.11.2021 (обновлено: 15:46 24.11.2021)
© REUTERS / Danny MoloshokАктриса Зои Кравиц на 89-й церемонии вручения кинопремии "Оскар"
Актриса Зои Кравиц на 89-й церемонии вручения кинопремии Оскар - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Danny Moloshok
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Голливудская актриса шокировала всех поклонников: она сходила на очередное свидание, но не со своим бойфрендом!
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц возмутила поклонников: звезду застукали в объятиях знаменитого актера, и это не ее бойфренд Ченнинг Татум.
Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом>>
Еще летом в СМИ появились слухи о том, что дочь Ленни Кравица и актер Ченнинг Татум закрутили роман. Актеры долгое время никак не комментировали это, но в то же время не скрывались от глаз папарацци - гуляли под руку, обнимались и обедали вместе.
Теперь фанаты предполагают, что в паре не все так гладко. Недавно Кравиц сходила на ужин в компании актера Криса Пайна. Звезды появились вместе в похожих куртках на пороге ресторана Sushi Park и шокировали всех поклонников.
Также фотографам удалось подловить момент, когда Зои мило обнималась с Крисом. Так что теперь в Сети ходят слухи, что звезда рассорилась с бойфрендом и решила отомстить ему.
"А Татум знает?"; "Ого, быстро она переключилась"; "Что происходит?"; "Она теперь с Крисом?"; "Сердцеедка"; "Бедный Ченнинг"; "Неужели она поссорилась с Че?", - пишут в Сети.
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