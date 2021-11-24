https://sputnik-georgia.ru/20211124/a-tatum-znaet--zoi-kravits-podlovili-v-obyatiyakh-drugogo-aktera--262327943.html

"А Татум знает?" - Зои Кравиц подловили в объятиях другого актера

"А Татум знает?" - Зои Кравиц подловили в объятиях другого актера

Голливудская актриса шокировала всех поклонников: она сходила на очередное свидание, но не со своим бойфрендом! 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T15:31+0400

2021-11-24T15:31+0400

2021-11-24T15:46+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

шоу-бизнес

зои кравиц

ченнинг татум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23503/35/235033576_0:0:2394:1347_1920x0_80_0_0_969498f346b528596c7169d1116153bf.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц возмутила поклонников: звезду застукали в объятиях знаменитого актера, и это не ее бойфренд Ченнинг Татум. Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом>>Еще летом в СМИ появились слухи о том, что дочь Ленни Кравица и актер Ченнинг Татум закрутили роман. Актеры долгое время никак не комментировали это, но в то же время не скрывались от глаз папарацци - гуляли под руку, обнимались и обедали вместе. Теперь фанаты предполагают, что в паре не все так гладко. Недавно Кравиц сходила на ужин в компании актера Криса Пайна. Звезды появились вместе в похожих куртках на пороге ресторана Sushi Park и шокировали всех поклонников. Также фотографам удалось подловить момент, когда Зои мило обнималась с Крисом. Так что теперь в Сети ходят слухи, что звезда рассорилась с бойфрендом и решила отомстить ему. "А Татум знает?"; "Ого, быстро она переключилась"; "Что происходит?"; "Она теперь с Крисом?"; "Сердцеедка"; "Бедный Ченнинг"; "Неужели она поссорилась с Че?", - пишут в Сети. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, шоу-бизнес, зои кравиц, ченнинг татум